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Kaynak: AA / DHA / İHA

2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, uluslararası bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce sporcu, şampiyonluk yolunda ilk hamlelerini Sultangazi’de yaptı.

25 ÜLKEDEN 906 SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kazakistan, KKTC, Libya, Macaristan, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Suriye, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün’den toplam 906 satranç sporcusu katıldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden de yoğun ilgi gören organizasyonda, ülke genelindeki 45 farklı ilden sporcular yer aldı.

İLK HAMLELER SULTANGAZİ’DE YAPILDI

Turnuvanın ilk gününde farklı yaş ve seviyelerdeki sporcular kategorilerindeki ilk karşılaşmalarına çıktı.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda satranç tahtasının başında strateji, konsantrasyon ve doğru hamle ön plana çıktı. Sporcular, bir hafta sürecek turnuvada dereceye girebilmek için mücadele edecek.

TOPLAM ÖDÜL 1 MİLYON TL

Dört farklı kategoride düzenlenen turnuvada sporcular en iyi dereceyi elde etmek için yarışıyor.

Bir hafta sürecek mücadelelerin sonunda dereceye giren katılımcılara toplam 1 milyon TL değerinde para ödülü verilecek.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK CUMA GÜNÜ SULTANGAZİ’DE

Turnuvanın önemli buluşmalarından biri de cuma günü gerçekleştirilecek resepsiyon programı olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlenecek resepsiyonda, uluslararası turnuvaya katılan sporcular, protokol üyeleri ve spor camiasının temsilcileri bir araya gelecek.

“SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanıyla uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dursun, “2026 Avrupa Spor Şehri olarak ünvanımızın hakkını veriyor, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler her daim sporun ve sporcunun yanındayız. Belediye olarak gençlerimizi spora teşvik etmek, onlara spor yapabilecekleri alanlar tanımak başlıca görevlerimiz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere de sık sık ev sahipliği yapıyoruz. 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’na farklı ülkelerden 906 sporcumuzu ağırlıyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.