Yozgat Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik düzenledikleri uygulamada, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.K. isimli firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlünün ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 14 yıl 22 ay hapis cezası, ‘alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma’ suçundan 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplamda 16 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan G.K, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.