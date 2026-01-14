DEM Parti’nin 4 Ocak’ta Diyarbakır da “Abdullah Öcalan’a özgürlük mitingi” hava koşullarının olumsuzluğu gerekçe gösterilerek ertelenmişti. 5 Ocak’ta YENİÇAĞ’da kaleme aldığım “Bölücüler rotayı İran’a çevirdi… Diyarbakır Öcalan mitingi o yüzden mi ertelendi?..” başlıklı yazımda geniş bir analize yer verip şunları ifade etmiştim;

“Uyumlu teşkilat çalışması diye işte buna derler!

Hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin de tam destek verdiği Diyarbakır’da yapılacak ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük mitingi’nin 1 Ocak Perşembe günü ertelendiği duyuruldu. Haydut Trump, Venezuela’ya 3 Ocak Cumartesi günü saldırdı. Trump, bir süredir karışıklıklarla boğuşan İran’a da ağır tehditler savurdu. Ardından bölücü ‘Kürt’ örgütlerinden ve Türkiye’deki siyasi temsilcilerinden açıklamalar senkronize bir şekilde geldi.

Trump ile DEM Parti arasında özel ve gizli bir telefon hattı mı var? Bilemem ama bebek katili Abdullah Öcalan için planlanan mitingin neden ertelendiği artık kafamda çok netleşti. Rotayı şimdilik İran’a çevirmişler!.”

***

Malumunuz, Ocak kışın en sert geçen ayıdır!.. Artık, teknoloji öyle bir safhada ki bırakın yarını, bir günü, 1 ay ötesinin hava şartlarını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Tahminler, pek de şaşmıyor. 4 Ocak’ta, Diyarbakır ‘da hava soğuk ve sıcaklık gündüz eksi 2 civarındaydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa kar yağışı da yoktu. Yani, hava şartlarının nasıl olacağı biline biline o tarihte miting yapılacağı ilan edilmişti. Sonrada, sadece safların inanacağı gerekçeyle miting iptal edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün, partisinin Meclis grup toplantısında Suriye ile ilgili tavrı konusunda DEM Parti’yi kıyısından şöyle hafifçe bir uyarısından sonra, terör örgütü PKK yanlısı sözde haber sitelerine- “son dakika”- şu haber düştü;

“Demokratik Kurumlar Platformu ertelenen ‘Umut ve Özgürlük’ mitinginin 25 Ocak saat 13.00’da İstasyon Meydan’ında gerçekleştireceğini açıkladı. Demokratik Kurumlar Platformu 4 Ocak’ta yapılması planlanan ve kar yağışı nedeniyle ertelenen ‘Umut ve özgürlük’ mitingine dair ÇandAmed Kongre Merkezi’nde açıklama yaptı. Açıklamaya, platform bileşenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Açıklama Helep’te yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu ile başladı.

Açıklamada konuşan DBP İl Eşbaşkanı Ruçem Vefa Elyakut, hava koşullarından kaynaklı ‘Umut ve Özgürlük’ mitinginin ertelendiğini hatırlattı. Ertelenen mitingin, 25 Ocak’ta İstasyon meydanında gerçekleştirileceğine dikkat çeken Ruşem Vefa Elyakut, ‘Miting gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Moral ve motivasyonumuzu kaybetmeden Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın umut ve özgürlüğünün sağlanması için alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan özgürleşmeden bizler de özgürleşmeyiz. Tüm halkımızı 25 Ocak saat 13.00’da İstasyon meydanına davet ediyoruz’ dedi.”

***

“Son dakika” haberinin ardından DEM Parti’nin Meclis grup toplantısında dikkat kesildim. Çünkü, “Öcalan’a Özgürlük” mitinginin yapılacağı tarihi onlar ilan etmişti, erteleneceğini de onlar duyurmuştu. Bu sefer farklı bir kanal devreye konulmuştu!..

DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin eleştirilerine oldukça dikkatli ve nazik bir dille cevap verdi donra ekledi;

“Bahçeli haklı bir şey söyledi. Sayın Öcalan'ın rolünü vurguladı. 40 günü aşkındır Öcalan ile görüşme yok. 1 yıldır çağrı yapıyoruz, ortada koşulları ile ilgili bir şey yok. Diyoruz ki Öcalan'ın özgür iletişim koşullarının sağlanması gerekmiyor mu? DEM Parti elbette sürecin sağlığı için önerileri olur ve olacaktır. Sayın Bahçeli parmak sallayanları görmek istiyorsa lütfen bu akşam TV kanallarını açıp izlesin, parmak sallayan bazı iktidar yöneticilerini bizzat kendisi görecektir. Bizim uyarılarımız parmak sallamak değil barış için el uzatmaktır. Lütfen bunu anlayın.”

***

Size de garip gelmedi mi? Tuncer Bakırhan, 25 Ocak’ta yapılacağı duyurulan miting konusuna hiç girmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse, ben çok şaşırdım. İşi gücü bırakıp hemen aylık hava tahminlerine baktım. Diyarbakır için 25 Ocak hafif kar yağışlı, gündüz en yüksek sıcaklık da 4 derece olarak tahmin ediliyor.

Peki değişen ne?..

Birileri, bunlara, 25 Ocak’ta Diyarbakır’a yazın geleceğini mi vaat etti?..

Başka bir soru;

Hareketin liderini dün dinledikten sonra YENİÇAĞ’ın internet sitesine “Eyvahlar olsun!.. Bahçeli, PKK/SDG’nin de Ankara’da masaya oturtulacağının sinyalini verdi!..” başlıklı Sıcak Analiz’i kaleme almıştım. Arkadaşlar, haber yoğunluğundan Sıcak Analiz’i ancak araya sıkıştırabildiklerinden belki gözünüzden kaçmıştır. Yazıyı, “Havada sanki, Abdullah Öcalan’ın görevden alınıp emekliye sevk edileceği gibi bir koku var!..” diye noktalamıştım. Tekrar göz atmanızı öneririm…

Devlet Bahçeli ile DEM parti arasında dün, dar alanda paslaşmalara bir daha baktım.

İçime kurt düştü!..

PKK/SDG elebaşı terörist Mazlum Abdi’nin saha kenarında hızla ısındırıldığını da dikkate aldığınızda;

25 Ocak, aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın jübile mitingi olabilir mi?..