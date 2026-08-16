Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu

2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu

Faizsiz ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni ödeme planı açıklandı. 2,5 milyon TL'lik finansmanda aylık taksit, organizasyon ücreti ve teslimat tarihi netleşirken, peşinatsız katılımda teslim süresinin en geç 24'üncü ay olacağı belirtildi.

Kaynak: Diğer
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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 1

Konut fiyatlarının yükselmeye devam ettiği dönemde faizsiz tasarruf finansmanı sistemine ilişkin yeni ödeme planı dikkat çekti.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2,5 milyon TL'lik finansmanda aylık taksit, teslim tarihi ve organizasyon ücreti netleşirken, peşinatsız katılım sağlayanlar için teslimatın en geç 24'üncü ayda yapılacağı açıklandı.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 3

KONUT FİYATLARI 4 MİLYON TL'Yİ AŞTI

2026 yılında konut fiyatlarındaki yükseliş sürerken, ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 4 milyon TL seviyesini geçti.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 4

Yüksek finansman maliyetleri nedeniyle alternatif çözümler arayan vatandaşların ilgisi ise faizsiz tasarruf finansmanı sistemlerine yöneldi.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 5

2,5 MİLYON TL İÇİN ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

Örnek ödeme planına göre 2,5 milyon TL'lik finansman için şartlar şöyle:

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 6

Örnek ödeme planına göre, 2,5 milyon TL tutarındaki faizsiz ev finansmanı için ödeme takvimi netleşti.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 7

Buna göre aylık taksit 50 bin TL olarak belirlenirken, ödeme süresi 50 ay olacak.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 8

İlk taksit Eylül 2026'da ödenecek, konut teslimi ise Ağustos 2028'de yapılacak.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 9

Son taksit Ekim 2030'da tamamlanırken, sisteme giriş için 175 bin TL organizasyon ücreti uygulanacak.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 10

Bu planın örnek olduğu ve şirket ile tercih edilen ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 11

PEŞİNAT VEREN DAHA ERKEN TESLİM ALABİLİYOR

Sistemde peşinat ödenmesi halinde teslim süresi daha erkene çekilebiliyor.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 12

Örneğin, 1,5 milyon TL peşinat ödeyen bir katılımcının toplam 4 milyon TL'lik finansmana 7'nci ayda ulaşabildiği belirtilirken, bu modelde organizasyon ücretinin toplam bakiye üzerinden yüzde 7 olarak 280 bin TL olduğu aktarıldı.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 13

FAİZ YÜKÜNE ALTERNATİF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Sıkı para politikası nedeniyle bankalardaki konut finansmanı maliyetlerinin yüksek seyretmesi, vatandaşları farklı finansman modellerine yöneltiyor.

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2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu - Resim: 14

Tasarruf finansmanı şirketlerinin sunduğu "el birliği" modeli, faizsiz finansman arayanlar için öne çıkan seçeneklerden biri olurken, ipotekli konut satışlarında bu sistemin payının ilk çeyrekte yüzde 10'un üzerine çıktığı belirtildi.

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