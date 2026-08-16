2,5 milyon TL faizsiz ev: Teslim tarihi ve taksit belli oldu

Örneğin, 1,5 milyon TL peşinat ödeyen bir katılımcının toplam 4 milyon TL'lik finansmana 7'nci ayda ulaşabildiği belirtilirken, bu modelde organizasyon ücretinin toplam bakiye üzerinden yüzde 7 olarak 280 bin TL olduğu aktarıldı.