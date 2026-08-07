Kaynak: İHA

Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda giriş yapan kamyonette 5 kilo 856 gram altın ile bandrolsüz 281 bin 400 adet sigara bulundu. Kaçak ürünlere Bulgar gümrük ve sınır polisi ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bulgaristan sınır ajansı yetkilileri, ele geçirilen altın ve sigaraların toplam değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu belirtti. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi.