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Los Angeles’ta Ocak 2025’te meydana gelen büyük yangında Malibu’daki villaları kullanılamaz hale gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu, evlerinin geleceğine ilişkin yeni bir karar aldı.

Yangının ardından sigortadan ödeme alan çiftin, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki villalarının bulunduğu yere yeniden ev yaptırmayı düşündüğü ancak daha sonra bu plandan vazgeçtiği belirtildi.

ROTALARINI HOLLYWOOD’A ÇEVİRDİLER

Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre Saat ve Doğulu, Malibu’daki evlerini yeniden inşa ettirmek yerine Hollywood bölgesinde yeni bir villa arayışına başladı.

Çiftin incelediği villaların fiyatlarının 3 milyon dolardan başladığı, beğendikleri bir evde karar kılmaları halinde satın alma işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞUYDULAR

Saat ve Doğulu’nun yangında kaybettikleri evlerinin bulunduğu bölgede Mel Gibson, Adam Brody ve Tom Hanks gibi dünyaca tanınan isimler de yaşıyordu.

DEĞERLİ EŞYALARI DA YANGINDA KÜL OLDU

Yangın yalnızca çiftin villasını değil, çok sayıda değerli eşyasını da yok etti. Kenan Doğulu’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki stüdyosunun yanı sıra özel kayıtları ve müzayedelerden topladığı 15 gitarının kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.

Beren Saat’in gelinliği ile çiftin koleksiyonunda bulunan yaklaşık 50 heykel ve tablonun da yangında zarar gördüğü aktarılmıştı. Çift, evleri ve eşyaları için sigortadan ödeme almıştı.