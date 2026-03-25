YENİÇAĞ - 25 Mart 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

İBB DAVASINDA 10. GÜN: MEHMET MURAT ÇALIK SAVUNMA YAPTI

İBB davasında 10. celse görüldü. Resul Emrah Şahan'ın çapraz sorgusunun ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı.

MUHİTTİN BÖCEK SORUŞTURMASINDA BÖCEK'İ TUTUKLATAN İFADENİN SAHİBİ UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sezgin Köysüren'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına sebep olan ifadenin sahibi olduğu ortaya çıktı

TÜRKİYE'NİN F-35 KRİZİ SONRASI MECBUR KALDIĞI EUROFİGHTER UÇAKLARDA İMZALAR ATILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

PEZEŞKİYAN’DAN ERDOĞAN’A TÜRKÇE MESAJ: “AZİZ KARDEŞİM” DİYEREK SESLENDİ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe seslendi. Erdoğan’ın İsrail’e gösterdiği tepkiye dikkat çeken Pezeşkiyan, “Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz” dedi

SAVAŞIN GÖRÜNMEZ KURBANLARI: KUŞ GÖÇÜ TEHLİKEDE

Orta Doğu’daki savaşlar, sadece ülkeleri ve insanları değil, milyonlarca göçmen kuşun göçünü ve konaklama alanlarını da tehdit ediyor. Kuş Gözlemcisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu’ndan uzman YENİÇAĞ’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

METEHAN BALTACI TAHLİYE EDİLDİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakim karşısında. Takımın teknik direktörü Okan Buruk da futbolcusuna destek olmak için duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Metehan Baltacı tahliye edildi.

İTALYAN BASINI YAZDI: SÜPER LİG KULÜBÜ DYBALA’NIN PEŞİNDE

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paulo Dybala’nın geleceği belirsizliğini korurken Boca Juniors ve Süper Lig’den bir kulübün Arjantinli oyuncu için teklif hazırladığı ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ARDA GÜLER ROMANYA MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU: TEK HEDEF DÜNYA KUPASI

A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, yarın Romanya ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI | SELÇUK GEÇER

HAYIRLI OLSUN, YENİ KUR ŞOKU GÖSTERE GÖSTERE GELİYOR

Sonuç olarak; mevcut tabloyu basit bir “veri seti” olarak görmek yanıltıcı olur. Bu, geçmişte defalarca test edilmiş bir denklem:

Yüksek kısa vadeli borç

Zayıflayan rezerv

Hızlanan sermaye çıkışı

Eşittir KUR ŞOKU !!!...

Çünkü bu üçlü aynı anda devredeyse, sistem dengeyi kur üzerinden bulur.

THY UÇAĞI PİSTE İNEMEDEN DÖNDÜ: PİLOTTAN HAYATİ MANEVRA

Rusya-Ukrayna savaşında son günlerde St. Petersburg’da peş peşe yaşanan drone saldırıları, bölgedeki hava sahasının sık sık kapatılmasına sebep oluyor. Rusya'ya giden THY uçağı piste inemeden geri döndü! Pilottun hayati manevrası dikkat çekti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU AÇIKLANDI: TÜRKİYE SIFIR ÇEKTİ

OECD’nin 62 ülkeyi kapsayan değerlendirmede Türkiye sınıfta kaldı. “Yolsuzlukla Mücadele ve Dürüstlük – 2026 Görünümü” raporu, Türkiye’nin kamusal etik ve yolsuzlukla mücadelede mevzuat açışından bazı alanlarda orta seviyede kaldığı, ancak uygulamada ciddi eksiklikler bulunduğu vurgulandı.

İRAN, MAVİ MARMARA’NIN İNTİKAMINI ALDI: TEŞEKKÜRLER İRAN

İran’ın ABD ve İsrail’e attığı füzelerin birindeki ‘Mavi Marmara’ ayrıntısı dikkat çekti. Füzelerden birinin üstündeki ‘Mavi Marmara’ ifadesine “Teşekkürler İran. Artık kimse Mavi Marmara şehitlerinin intikamı alınmadı demesin” şeklinde yorumlar geldi

İSRAİL BASININA GÖRE TRUMP ATEŞKES TEKLİF ETTİ: İRAN’IN MÜZAKERE TAVRI NET

İsrail basını, ABD Başkanı Trump’ın 15 maddelik plan ve ateşkes teklif ettiğini yazdı. Ancak İran yönetimi, ABD ile müzakerelere kapıyı tamamen kapattı.

İTALYA’DA HÜKÜMET KARIŞTI: MELONİ'NİN BAŞI DERTTE

İtalya’da yargının yapısına yönelik anayasa değişikliği için yapılan referandumdan ‘hayır’ çıkması hükümeti karıştırdı. Adalet Bakanlığı’nda iki üst düzey isim istifa ederken Başbakan Meloni bir bakanın istifasını istedi.

TRUMP'TAN ORBAN'A SEÇİM DESTEĞİ

Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı 12 Nisan'da yapılacak seçimlerde destekleyeceklerini söyledi.

1) Yüzüklerin Efendisi Devam Filmi Tartışması

J.R.R. Tolkien’in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi, sinema dünyasında yeniden büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Warner Bros. tarafından duyurulan "The Hunt for Gollum" gibi yeni projelerle Orta Dünya’nın beyaz perdeye dönüş hazırlığı, hayran kitlesini iki keskin kampa ayırmış durumda. Bir yanda orijinal üçlemenin sinematik kusursuzluğunun bozulmasından endişe eden ve bu hamleleri tamamen ticari kaygıların bir sonucu olarak gören muhafazakar bir kitle yer alırken, diğer yanda Peter Jackson ve Andy Serkis gibi isimlerin projeye dahil olmasını heyecanla karşılayanlar bulunuyor. Özellikle televizyon dünyasındaki denemelerin ardından oluşan yüksek beklenti ve beraberinde gelen teknik eleştiriler, yeni filmlerin üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Sinema eleştirmenleri, Orta Dünya’nın büyüsünü korumanın sadece görsel efektlerle değil, Tolkien’in felsefi derinliğine ve diline ne kadar sadık kalınacağıyla mümkün olacağını savunuyor. Bu tartışmaların gölgesinde sinema dünyası, şimdi bu yeni hikayelerin efsaneyi mi taçlandıracağını yoksa mirası mı sarsacağını merakla bekliyor.

2) Muhsin Yazıcıoğlu’nun 17. Ölüm Yıldönümü

Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen o trajik helikopter kazasında hayatını kaybedişinin 17. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında anılıyor. Aradan geçen uzun yıllara rağmen Yazıcıoğlu’nun vefatı üzerindeki sis perdesinin tamamen aralanmamış olması ve yargı sürecine dair devam eden tartışmalar, bu hüzünlü yıl dönümünü her defasında adalete dair bir bekleyişe de dönüştürüyor. Siyasi duruşunun ötesinde "Anadolu’nun ağabeyi" kimliğiyle tanınan ve "Üşüyoruz" şiiriyle hafızalara kazınan Yazıcıoğlu, bugün Taceddin Dergâhı’ndaki kabri başında ve düzenlenen çeşitli programlarla yad ediliyor. Türk siyasi hayatında dürüstlüğü ve ilkeli duruşuyla iz bırakan Yazıcıoğlu’nun mirası, sadece kendi partilileri tarafından değil, farklı görüşten pek çok vatandaş tarafından saygıyla hatırlanmaya devam ediyor. Bu yılki törenlerde de vurgulanan en temel nokta, onun eksikliğinin siyasette yarattığı boşluk ve olayın aydınlatılmasına yönelik toplumsal beklentinin hala tazeliğini koruması oluyor.