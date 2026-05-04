Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam 25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor

25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor

Bir kase mısır gevreğinin hayatı bu denli değiştirebileceğini kim tahmin edebilirdi? Emilie Cullum için her şey, içtiği sütün bozuk olduğunu düşünmesiyle başladı. Yalnızca 25 kiloya kadar düşen genç anne, doktorların umutsuz gördüğü bir tabloda çocukları için mücadeleyi bırakmıyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 1

“Açlıktan ölüyorum” ifadesi çoğu kişi için abartı olabilir; fakat Emilie için bu, her gün yaşadığı sert bir gerçeklik. Midesinin işlevini kaybetmesi nedeniyle yediği hiçbir besini sindiremeyen genç kadın, İngiliz sağlık sisteminin palyatif bakım kararıyla sarsıldı. Kendisine biçilen bir yıllık ömre rağmen, çocuklarının yanında tedavi görebilmek için zamana karşı yarış veriyor.

1 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 2

GASTROPAREZİ: SESSİZ VE YIKICI BİR HASTALIK

Başlangıçta sıradan görünen mide bulantıları zamanla dayanılmaz ağrılara dönüştü. Önce yanlış teşhisler, ardından gelen detaylı incelemeler… Gerçek, özel bir değerlendirme sürecinde ortaya çıktı: Gastroparezi.

2 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 3

Bu hastalık, midenin yiyecekleri bağırsaklara iletememesiyle karakterize ediliyor. Emilie’nin vücudu artık besinleri kabul etmiyor, ihtiyaç duyduğu enerjiyi alamıyordu. Sindirim sistemi adeta durma noktasına gelmişti.

3 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 4

ERİYEN SADECE KİLOLAR DEĞİL

2025 yazı Emilie için bir dönüm noktası oldu. Hızla kilo kaybederek 30 kilonun altına düşen genç kadın, aynadaki yansımasını tanımakta zorlandı. Bu süreç yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir çöküşü de beraberinde getirdi. Doktorların “zorunlu anoreksiya” olarak tanımladığı bu durum, onun yemek istememesinden değil, bedeninin buna izin vermemesinden kaynaklanıyordu.

4 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 5

PALYATİF KARAR VE VAZGEÇMEYEN BİR ANNE

İngiliz sağlık otoritelerinin palyatif bakım kararı, tedavi seçeneklerinin tükendiği anlamına geliyordu.

5 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 6

Ancak üç çocuk annesi Emilie için bu bir son değil. 12, 14 ve 16 yaşındaki çocuklarını geride bırakma fikrini kabul etmeyen genç kadın, hastane odalarında değil, ailesinin yanında kalabileceği bir çözüm arıyor.

6 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 7

DAMARDAN BESLENME: SON UMUT

Şu anki en büyük umut, besinlerin doğrudan kana verildiği Total Parenteral Beslenme (TPN) tedavisi. Ancak bu yöntem, uzun süreli hastane yatışlarını gerektiriyor. Eşinden ve çocuklarından uzak kalmak istemeyen Emilie, bu tedaviyi evde alabilmek için destek arayışını sürdürüyor.

7 8
25 kiloya düşünce gerçek ortaya çıktı: Bir yıl ömür biçildi, o çocukları için direniyor - Resim: 8

AŞK, SABIR VE BEKLEYİŞ

Hastalık, yalnızca Emilie’nin bedenini değil, ailesinin yaşamını da kökten değiştirdi. Eşi Kyle ile ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, aralarındaki bağın hâlâ güçlü olduğunu dile getiriyor. Geleceğe dair planlar belirsiz olsa da, bu aile her yeni güne umutla tutunmaya devam ediyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro