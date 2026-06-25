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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 25 Haziran 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETLERİNİ TAKTI: 3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. K Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a rozetlerini Erdoğan taktı.

NATO GÖZALTILARINA TUTUKLAMA TALEBİ: TEMA VAKFI ÜYELERİ VE EMEL MEMİŞ DE VAR

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Anakra'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Savcılık işlemleri bitenlerden 30'dan fazla kişi tutuklama isteğiyle hakimliğe sevk edildi.

GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISINDA YAPRAK KIPIRDAMIYOR: YENİ VERİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Çiftçi'nin paylaştığı haziran ayı verilerine göre, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 264 bin 983'e geriledi. Mayıs ayına göre 15 bin 559 kişilik düşüş yaşanırken, 2016'dan bu yana 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

CHP YDK'DAN İTİRAZLARA RET

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazı reddetti.

MALATYA'YA PATRİOT KONUŞLANDIRILDI: MSB AÇIKLADI

MSB, NATO hava savunma planı kapsamında Almanya’ya ait Patriot sisteminin Malatya Kürecik Üssü'ne görevi devraldığını açıkladı. ABD Patriot sisteminin yerini alan konuşlandırma, Türkiye ve NATO’nun bölgesel hava savunma kapasitesini güçlendiren kritik adım olarak öne çıktı.

MEHMET UÇUM ÖNERDİĞİ TARİHİ BÖYLE SAVUNDU: ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini önermesinin ardından yapılan tartışmalara yönelik bir yazı kaleme aldı. Uçum, söz konusu tarihin siyasal ve sosyal anlamda erken seçim olmadığını zamanındaki seçimin öne alınması olduğunu savundu.

ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Hayatını kaybeden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez yan yana gelen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde tokalaştı.

İZMİR'DE 2 CHP'Lİ BELEDİYEYE ŞAFAK OPERASYONU: BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

İzmir'in CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

DÜNYA YENİÇAĞ

TÜRKİYE'NİN İRAN POLİTİKASINI TRUMP MI BELİRLEDİ? "ERDOĞAN'A GİRME DEDİM, GİRMEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu. İktidara yakın medyanın servis ettiği "Övgüler" başlığının dışında Trump'ın açıklamalarında dikkat çekici bir ayrıntı vardı.

VENEZUELA'DAKİ DEPREMLER JAPONYA'DAKİ DEPREMİ TETİKLEDİ Mİ? 7,5 İLE SALLANMIŞTI

Gece saatlerinde Venezuela ve Japonya'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Venzuela'daki sismik hareketlerin Japonya'daki depremleri tetiklediği öne sürülmüştü. Deprem Bilimci Prof. Dr Osman Bektaş, konuya açıklık getirdi.

MACRON: "ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ İTTİFAKIN AVRUPA AYAĞINI GÜÇLENDİRECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Berlin'de yaptığı açıklamada Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nin ittifakın Avrupa ayağını pekiştireceğini vurguladı. Macron, ABD ile İran arasındaki mutabakata da tam destek verdiklerini açıkladı.

REKOR SICAKLAR FRANSA'DA HAYATI DURDURDU: BİNLERCE OKUL KAPANDI, TREN SEFERLERİ DURDU

Fransa'da yaklaşık iki haftadır devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle binlerce okulda eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi ve klima olmayan hastanelerde sıcaklık kaynaklı ölümler yaşanabileceği endişeleri arttı.

UKRAYNA RUSYA'DAKİ PETROL TESİSLERİNİ VURDU: ZELENSKİ HEDEFLERİ AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya bağlı Başkurdistan'daki iki petrol rafinerisi ile Krasnodar'daki bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini duyurdu. Cepheden 1500 kilometre uzaktaki petrol tesislerinin Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığı açıklandı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ: 157 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB’nin toplam rezervleri 19 Haziran haftasında 5,1 milyar dolar artarak 157,2 milyar dolara yükseldi.

KREDİ LİMİTİ 25 MİLYARI AŞTI NEFES KREDİSİ İKİ HAFTADA TÜKENDİ

TOBB Nefes Kredisi’nin 25 milyar liralık ilk dilimi yaklaşık iki haftada tamamen kullanıldı, limitin artırılması için görüşmeler başladı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN İSTENEN RAKAM BELLİ OLDU: TEMMUZ ZAMMINDA YOKSULLUK ÇIKMAZI

Temmuz ayında açıklanacak emekli maaşı zammı öncesinde emekli örgütlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yaklaşık yüzde 18 zam öngörülürken, Tüm Emeklilerin Sendikası bu artışın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

SPOR YENİÇAĞ

AHMET ÇAKAR'DAN HACIOSMANOĞLU'NA SERT YANIT: "ONUN BUNUN ÇOCUKLARI" POLEMİĞİNDE YENİ PERDE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ahmet Çakar'a yönelik açıklamalarının ardından ünlü yorumcudan sert bir cevap geldi. Çakar, söz konusu ifadeleri kullanmadığını belirterek Hacıosmanoğlu'nu "yalan söylemek" ve "manipülasyon yapmakla" suçladı.

GALATASARAY'DAN DÜNYA YILDIZINA KANCA

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Inter'in Fransız yıldızı Benjamin Pavard'ı transfer listesine aldı. Çok yönlü savunmacıya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.