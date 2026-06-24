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Karaisalı ilçesinin turistik mekanlarından biri olan Körkün Deresi'nde 31 Mayıs tarihinde yaşanan olayda, serinlemek amacıyla suya giren Ömer Alptekin, akıntının şiddetine karşı koyamayarak bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilmiş ve geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı.

Derenin debisi, su altı akıntıları ve zorlu coğrafi yapısı nedeniyle arama çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri, kurbağadamlar, AFAD ve yerel birimler günlerdir koordineli bir mesai harcadı.

Özel Tekniklerle Arama: Çalışmaların 25'inci gününde ekipler, su seviyesinin ve akıntının durumuna göre rafting botları ve su altı zeminini kontrol etmek amacıyla sondalama çubukları kullanarak dere yatağını karış karış taradı.

Ekiplerin nehir yatağındaki yoğun çalışmaları sürdüğü esnada, acı haber nehir hattı istikametinden geldi. Ömer Alptekin'in cansız bedeni, ilk suya düştüğü ve gözden kaybolduğu değerlendirilen noktanın tam 4 kilometre ilerisinde su yüzeyine çıktı.

Sudan çıkarılan Alptekin'in cenazesi, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.