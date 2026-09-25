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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 25 Eylül Cuma günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
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