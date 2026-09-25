Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 25 Eylül Cuma günü Türkiye'de gazete manşetleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 1

YENİÇAĞ: MAAŞLAR YERİNDE SAYIYOR GIDA FİYATLARI KATLANIYOR

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 2

KARAR: HABERİ ALDILAR PARAYI KAÇIRDILAR

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 3

SÖZCÜ: SPK, BORSAYI BİR MASA BİR SANDALYE ŞİRKETLE DOLDURMUŞ!

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 4

CUMHURİYET: BABALARI DA YARGILANMIŞTI

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 5

NEFES: VURGUNU İKİ KEZ GİZLEMİŞLER

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 6

BİRGÜN: BU DEVRAN BÖYLE GİTMEZ

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 7

KORKUSUZ: İŞTE RABİACI AKP’LİNİN LÜKS OTOMOBİLLERİ

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 8

DÜNYA: DÖVİZ DÖNÜŞÜMDE BEKLENTİ % 6 TALEP %10

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 9

TAVIR: 28’LİK FONCU PATRONUN FON MODEL ARABALARI!

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25 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 10

FOTOMAÇ: HAYDİ TÜRKİYEM

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