YENİÇAĞ – 25 Eylül Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

EMEKLİLERİN AYM ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE ÜZÜCÜ OLAY

Seyyanen Zam Mağdurları Platformu'nun AYM önünde başlayan emekli eyleminin hemen öncesinde emekli olduğu belirtilen bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Şahıs kendini silahla vurdu.

AK PARTİ TARTIŞMALI SEÇİMLE ALMIŞTI: ÜSKÜDAR ANKETİNDE SON DURUM

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Üsküdar'a ilişkin Ağustos 2026 tarihli seçim anketini paylaştı. Paylaşımında Günaydın “Üsküdar'a çöktünüz, Üsküdar'ı kazanamadınız. İstanbul sonunuz olacak” ifadelerini kullandı.

FON VURGUNUNUN GİZEMLİ İSMİ: KİM BU H.K.?

Deniz Yavuzyılmaz, 455 bini aşkın yatırımcının mağdur olduğu fon vurgununa ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Tera şirketinin iki üst düzey yöneticisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Yavuzyılmaz, olaydaki sır isim 'H.K.' üzerinden yanıtlanması gereken kritik soruları sıraladı.

EMEKLİNİN İNTİHAR GİRİŞİMİNE İYİ PARTİLİ ERHAN USTA'DAN İLK AÇIKLAMA: SORUMLUSU HÜKÜMETTİR

Seyyanen Zam Mağdurları Platformu'nun AYM önünde başlayan emekli eyleminin hemen öncesinde emekli polis olduğu öne sürülen bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta "Sorumlu hükümettir" dedi.

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ İZİ: 16 İLDE DEV OPERASYON

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazazına ilişkin soruşturmada 2. dalga operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek ,47 kişi hakkında işlem başlatılırken 33 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ESPRESSOLAB ARAPLARA SATILIYOR: BOYKOTLARA DAMGA VURMUŞTU

2025 yılında boykotlara damga vuran Türk kahve zinciri EspressoLab için dikkat çeken satış anlaşması imzalandı. Şirketin yüzde 70 hissesinin BAE merkezli MAIR Group'a devredilmesi için anlaşmaya varıldı. İşlemin tamamlanması düzenleyici kurumların onayına bağlı olacak.

YENİÇAĞ EKONOMİ

SELÇUK GEÇER EMEKLİLERİ UYARDI: ÇOK DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

Ankara'da emeklilerin düzenlediği seyyanen zam eyleminde iddiaya göre bir emekli polisin kendi beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin ekonomik boyutuna dair Selçuk Geçer, “Bu işin daha başlangıcı, çok daha kötü günler bekliyor” dedi.

EMEKLİLER BÖYLE İSYAN ETTİ: GEÇİNEMİYORUZ

Anayasa Mahkemesi önündeki seyyanen zam eyleminde emekli polis olduğu iddia edilen bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması, emeklilerin yaşadığı derin geçim krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Yurdun dört bir yanından yükselen sesler tek bir gerçeğe işaret ediyor: Maaşlar yetmiyor.

AZİZ ÇELİK'TEN EMEKLİNİN İNTİHAR GİRİŞİMİNE İLK YORUM: SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde emekli bir polis memurunun beylik silahıyla intihar girişiminde bulunmasını YENİÇAĞ'a değerlendiren Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Sözün bittiği yerdir" dedi.

TÜİK AÇIKLADI: MALİ ARACI KURULUŞLARIN ÜRETİM DEĞERİ 4,6 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

TÜİK'in 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ne göre sektörde 22 bin 113 girişim faaliyet gösterdi. Mali aracı kuruluşların üretim değeri 4 trilyon 610 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değeri ise 2 trilyon 993 milyar TL oldu. Sektörde yıllık ortalama çalışan sayısı 360 bin 745'e yükseldi.

YENİÇAĞ DÜNYA

NEW YORK'TA NETANYAHU PROTESTOSU: BİNLERCE KARŞIT CADDELERİ KAPATTI

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için New York'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları, Gazze'deki insani kriz ve zorunlu sürgün politikaları gerekçesiyle on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

PEZEŞKİYAN'DAN İKİ KRİTİK MESAJ: ABD VE HAMANEY

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti. Öte yandan Pezeşkiyan, İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce ''bizzat'' görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

YENİÇAĞ SPOR

DURSUN ÖZBEK'TEN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI: TOPU OKAN BURUK'A ATTI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza organizasyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlkay Gündoğan transferi ve kadro planlamasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÇORUM FK'DA BURAK YILMAZ DÖNEMİ

Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: MEKKE’DE YENİ BİR 11 EYLÜL TEZGÂHI

"Hacı hacıyı Mekke'de, derviş dervişi tekkede bulur" diye bir ata sözümüz var. Halk arasında "Deli deliyi dakkada bulur" diye de söylenir. Peki Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın birbirini Mekke’de bulması ne anlama geliyor? Yeni bir 11 Eylül tezgâhı mı planlanıyor?