Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamda Samsun Bölgesi’nde köylüler, tıbbi ve aromatik bitki türü olarak karayemiş, tavşan memesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, alıç, yemişen, mavi yemiş ve defne gibi ürünler üretildi. Köylüler, bunları yaparak, 1 milyon 227 bin TL kaznç elde edildi.

25 MİLYON TL KAZANÇ SAĞLANIYOR

İl genelinde 25 bin dekar alanda defne ormanı bulunan sahada 1,5 ton yıllık üretim yapılıyor. Bu ürünlerden köylülere 25 milyon TL kazanç sağlanıyor.

Ayrıca Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan ekonomik değeri yüksek olan 70 kilo trüf mantarı toplandığı aktarıldı.