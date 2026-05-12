Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam 249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı

249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı

Türkiye’nin ikinci en yüksek barajı Artvin Deriner Barajı, artık ekstrem spor severlerin yeni adresi oluyor. 249 metre yükseklikten halatla atlayış (rope jumping) için hazırlıklar tamamlandı.

Haberi Paylaş
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 1

Türkiye’de profesyonel olarak faaliyet gösteren RJMacera ekibi, geçen yıllarda Artvin’de yaptığı keşif çalışmaları sonucunda 249 metre yüksekliğe sahip Deriner Barajı’nın halatla atlama için uygun olduğunu belirledi.

1 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 2

Gerçekleştirilen başarılı ‘rope jumping’ test atlayışlarının ardından gerekli resmi izinler alınarak alan atlayış parkuru olarak onaylandı. Artvin Valiliği ile 26’ncı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasının ardından test atlayışları gerçekleştirildi

2 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 3

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanan ve 2012 yılından bu yana farklı yüksekliklerden halatla atlayışlar gerçekleştiren ekip, Deriner Barajı’nın gövdesine 10 günlük çalışma sonucunda atlama platformu ve sistemlerini kurdu.

3 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 4

Baraj gövdesine karşıdan karşıya halatlar çekilerek tüm güvenlik önlemleri alındı. Ekip üyeleri ve gönüllüler, yaklaşık 249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

4 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 5
5 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 6
6 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 7
7 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 8
8 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 9
9 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 10
10 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 11
11 12
249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar: Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı - Resim: 12
12 12
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro