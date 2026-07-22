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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te 2.48 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Söğüt’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlanırken, kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün burada yapılan tetkiklerinde 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralı alkollü sürücü tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.