247 metrelik Anadolu sofrası Guinness’e girdi: Rusya’nın rekoru kırıldı

Guinness World Records Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, "2015 yılından bu yana bu rekor 200 metre 47 santimetreyle Rusya'ya aitti. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Profesyonel Aşçılar Derneği bu rekoru, Türkiye'ye Afyonkarahisar'a 247 metre 68 santimetreyle getirmiştir" dedi. Afyonkarahisar'da daha önce 'En Uzun Lokum' ve 'En Büyük Sucuklu Yumurta' rekorları da kırılmıştı.