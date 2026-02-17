Geçen yıl Mart ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında yönetimine el konulan Bank Pozitif, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bugün resmen satışa çıkarılıyor.

BUGÜN RESMEN SATILIYOR

Bankanın satışı için bugün açık artırma usulüyle ihale yapılacak. Ekim ayında ilk kez ilan edilen ardından ertelenen ihalenin yeni tarihi 17 Şubat 2026 olarak belirtilmişti.

Satışa çıkarılan bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak açıklanmıştı. Bankanın ihalesine yatırımcı olarak katılmak isteyen tarafın, ihale şartnamesine göre 55 milyon TL teminat yatırmak zorunda olduğu aktarılmıştı.

İhale öncesinde kapalı tekliflerin pazartesi gününe kadar TMSF'ye sunulması gerekiyordu.

24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Bank Pozitif, bugün gerçekleşecek satış, ilgili düzenlemeler çerçevesinde açık artırma usulüyle olacak.