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Ekonomim gazetesinden Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre; Türkiye, tam 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine adım attı. Dünya üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza attığımız 2002 yılından bugüne, sadece milli takımın jenerasyonları değil, Türkiye ekonomisinin çehresi de kökten değişti.

Enflasyondan döviz kuruna, altın fiyatlarından asgari ücretin alım gücüne kadar 24 yılda yaşanan ekonomik dönüşüm, turnuvanın coşkusuyla birlikte yeniden mercek altına alındı. İşte iki farklı dönem arasındaki çarpıcı farklar:

MİLLİ TAKIMIN DEĞERİ VE YAŞ PROFİLİ

2002 yılında kadronun toplam piyasa değeri Transfermarkt gibi platformlar tarafından bugünkü gibi ölçülmüyordu. Takımın yaş ortalaması 26’ydı. Kadronun en genç ismi 19 yaşındaki Tuncay Şanlı, en deneyimlisi ise 33 yaşındaki Bülent Korkmaz'dı.

Bugün A Milli Takımımızın toplam piyasa değeri tam 473,70 milyon Euro seviyesinde. Takımın yaş ortalaması 27,7’ye yükselirken, en genç oyuncu 20 yaşındaki Can Uzun, en yaşlı isim ise 37 yaşındaki kaleci Mert Günok oldu.

NÜFUS VE EKONOMİK BÜYÜKLÜK (GSYH)

2002 yılında 1999 depremi ve ardından gelen 2000-2001 ekonomik krizlerinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 68 milyon, nominal GSYH'si ise 240 milyar dolar civarındaydı. Bu veriyle Türkiye, dünyanın 21. büyük ekonomisiydi.

2026 yılında nüfusu 86 milyona ulaşan Türkiye, yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumunda yer alıyor.

ENFLASYON, DOLAR VE ALTIN

24 yıl önce Türk lirasından henüz 6 sıfır atılmamıştı. Bugünkü değerlerle kıyaslandığında ortaya çıkan tablo paranın nominal değerindeki değişimi net bir şekilde özetliyor:

Gösterge 2002 Haziran 12 Haziran 2026 Yıllık Enflasyon (TÜFE) %42,60 %32,61 Dolar / TL Kuru 1.576.711 TL (6 sıfırsız: 1,57 TL) 46,1688 TL Gram Altın Fiyatı 16.145.530 TL (6 sıfırsız: 16,14 TL) 6.383,23 TL

ASGARİ ÜCRET VE "DÜNYA KUPASI FİNAL BİLETİ" ENDEKSİ

İki dönem arasındaki en çarpıcı alım gücü farkı, asgari ücret ile Dünya Kupası final maçı bileti kıyaslandığında ortaya çıkıyor. Turnuva biletlerindeki küresel enflasyon, asgari ücretlinin kupayı yerinde izlemesini zorlaştırdı.

Haziran 2002'de asgari ücret 222 milyon TL'ydi. Japonya ve Güney Kore'deki final maçının bilet fiyatı 34 bin yen (o dönemin kuruyla yaklaşık 451 milyon TL) seviyesindeydi. Yani bir final bileti alabilmek için yaklaşık 2 asgari ücret yetiyordu.

Bugün net asgari ücret 28 bin 75 TL (yaklaşık 607 dolar) seviyesinde. 2026 Dünya Kupası final biletlerinin küresel piyasada 2 bin 30 dolar ile 6 bin 370 dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Bu denklemde, en ucuz final bileti bile tam 3,3 asgari ücrete denk geliyor.