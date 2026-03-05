Trafik kazasının yeni adresi Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu oldu. Kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyü yakınlarında Mustafa Topal (24) yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Feci kazada 24 yaşındaki sürücü Mustafa Topal olay yerinde hayatını kaybetti.
2 KİŞİ YARALANDI
Araçta yolcu olarak bulunan F.A. (23) ve S.K. (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Topal'ın cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.
Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.