Gaziantep’te 24 yaşındaki Mehmet Polat’ın 6 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin davanın 7’nci duruşması görüldü. Savcının "haksız tahrik" indirimi istediği duruşmada, maktul avukatı cinayetin arkasında "azmettirici" olarak maktulün eşi ve yakınlarının olduğunu iddia ederek davanın genişletilmesini talep etti.

6 SANIK HAKİM KARŞISINDAYDI

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar E.D., A.D., A.N.Y., M.Y., M.F.Y. ve M.C.D. katıldı. Sanıklar, mahkemedeki savunmalarında beraatlerini talep ederken; Polat ailesi, zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

SAVCIDAN "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların eylemi "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiklerini savundu. Savcı; A.N.Y., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

"EŞİ AZMETTİRDİ" İDDİASI DAVAYI ERTELETTİ

Mütalaanın ardından söz alan Mehmet Polat’ın avukatı, olayla ilgili şok bir iddiayı mahkeme gündemine taşıdı. Avukat, maktulün eşi Nazlıcan P. ile annesi ve kız kardeşinin cinayetin azmettiricisi olduğunu öne sürerek bu isimlerin de yargılamaya dahil edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyanın genişletilmesi ve bu talebin değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Cinayet, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde yaşanmıştı. Gün içinde tartışan ve aralarında husumet bulunan taraflar, akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya gelmişti. Çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mahkeme heyetinin, azmettirici olduğu iddia edilen aile üyeleri hakkında vereceği karar davanın seyrini belirleyecek.