24 ülke canlı izleyip hayran kaldı: MKE’den gövde gösterisi, Tolga’dan tam isabet

"Askerin kendi tüfeğini bir drone savara dönüştürmek için özel mühimmat geliştirdik. Bunu hem MPT-76'lar hem de AK-47'leri kullanan ülkelere göre geliştirdik. Herhangi bir asker, kendisine dönük bir drone tehdidi alırsa kendisini korumak adına bu kabiliyeti kazanmış oluyor. Dünyada mühimmat ve silah üretme kabiliyetine sahip pek çok ülke bu anlamda bir takım gayretler içerisinde. Ancak kolay başarılabilir bir iş değil. Heyetin şu anda canlı olarak izlediği başarılı atışlar, onları da çok etkiledi. Herkes tebrik etti ve çok etkilendiklerini söyledi. İnşallah yeni pazarlara ve yeni satışlara vesile olur."