Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ imzası taşıyan ve asimetrik hava tehditlerine karşı yerli imkânlarla üretilen "Tolga" Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya'daki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen testlerde gövde gösterisi yaptı. Yabancı delegasyonların yoğun ilgi gösterdiği atışlı test faaliyetini, 24 farklı ülkeden gelen 64 askeri ve sivil yetkili yakından inceledi.
24 ülke canlı izleyip hayran kaldı: MKE’den gövde gösterisi, Tolga’dan tam isabet
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya'da düzenlenen atış testlerinde 7 farklı senaryodaki hava tehditlerini başarıyla imha etti. Test faaliyetlerini 24 ülkeden gelen 64 askeri ve sivil heyet yerinde takip etti.Kaynak: AA
MKE Tolga; dronlar, sabit kanatlı kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri gibi günümüzün en kritik hava tehditlerine karşı entegre ve modüler yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor. Etkili, basit ve ekonomik bir savunma yaklaşımıyla tasarlanan sistem; 12,7 mm, 20 mm ve 35 mm silah alternatiflerinin yanı sıra farklı kalibrelerdeki anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ (AESA) Radarı, elektro-optik sensörleri ve soft-kill jammer (sinyal karıştırıcı) donanımıyla çok katmanlı bir koruma kalkanı oluşturuyor.
Milli Savunma Bakanlığına ait Konya'daki atış alanında düzenlenen etkinlikte, gözlemci heyetine farklı tehdit unsurlarını içeren senaryolar sunuldu. Tolga, aralarında sürü dron atakları, kamikaze dronlar ve "Şahid" tipi sabit kanatlı İHA unsurlarının da yer aldığı 7 ayrı zorlu senaryoyu eksiksiz tamamlayarak hedefleri etkisiz hale getirdi ve katılımcıların beğenisini kazandı.
Testlerin ardından açıklamalarda bulunan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, delegasyona başarılı bir gösterim sunduklarını ve süreçten gurur verici bir sonuçla ayrıldıklarını belirtti. Keleş, şunları kaydetti:
"Son dönemlerin en önemli tehditlerinden biri haline gelen insansız sistemler, dronlar ve bu teknolojiyi kullanan her türlü insansız araçlar, ülkeler için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Ülkemiz sahip olduğu insansız sistemler teknolojileriyle, yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme özelliğine sahip ülkelerden birisi."
Ham maddeden nihai ürüne kadar mühimmat ve silah üretiminin her aşamasını kendi içinde gerçekleştiren MKE, bu ucuz ve basit tehditlere karşı aynı oranda ekonomik ve etkili çözümler üretmeyi hedefledi. 'Tolga' da canlı atışlarla rüştünü uluslararası heyetler önünde bir kez daha kanıtlamış oldu.
Sistemin seri üretim faaliyetlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda hız kesmeden sürdüğünü ve çeşitli ülkelerle şimdiden ihracat sözleşmeleri imzalandığını aktaran Keleş, askeri personelin bireysel savunmasını güçlendirecek yeni bir teknolojiyi de paylaştı:
"Askerin kendi tüfeğini bir drone savara dönüştürmek için özel mühimmat geliştirdik. Bunu hem MPT-76'lar hem de AK-47'leri kullanan ülkelere göre geliştirdik. Herhangi bir asker, kendisine dönük bir drone tehdidi alırsa kendisini korumak adına bu kabiliyeti kazanmış oluyor. Dünyada mühimmat ve silah üretme kabiliyetine sahip pek çok ülke bu anlamda bir takım gayretler içerisinde. Ancak kolay başarılabilir bir iş değil. Heyetin şu anda canlı olarak izlediği başarılı atışlar, onları da çok etkiledi. Herkes tebrik etti ve çok etkilendiklerini söyledi. İnşallah yeni pazarlara ve yeni satışlara vesile olur."