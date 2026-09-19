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Kaynak: İHA

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan işçi, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek istifa etti. Ardından İş Mahkemesine başvuran şoför; kıdem tazminatı, ücret ve prim, yıllık izin, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmesini talep etti.

Davalı şirket ise işçinin trafik kazalarında tam kusurlu olması nedeniyle kendisine ihtarname gönderildiğini, daha sonra mazeretsiz olarak işe gelmediği gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu.

MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

İş Mahkemesi, özel hastane ile ambulans şirketinin alacaklardan birlikte sorumlu olduğuna karar verdi. İşçinin ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin bulunduğunu belirten mahkeme, çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ve kıdem tazminatına hak kazandığını değerlendirdi.

Tanık beyanları doğrultusunda işçinin fazla mesai yaptığı, ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı gerekçesiyle dava kısmen kabul edildi.

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin 24 saat çalışma, 24 saat dinlenme sistemiyle görev yaptığını değerlendirdi. Dosya daha sonra temyiz üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önüne geldi.

24 SAATLİK VARDİYADA 14 SAAT DETAYI

Yargıtay, 24 saatlik vardiyada geçirilen sürenin tamamının fiili çalışma olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti.

Kararda, işçinin 24 saatlik zaman dilimi içerisinde uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği belirtilerek, 24 saatlik vardiyada fiili çalışma süresinin en fazla 14 saat kabul edileceği ifade edildi.

Yargıtay kararında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Çalışma süresinin 24 saat olması durumunda işçinin fiilen en fazla 14 saat çalışabileceği Dairemizin yerleşik uygulaması gereği kabul edilmektedir.”

3 SAAT FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAK

Karara göre 14 saatlik fiili çalışma süresinin günlük 11 saati aşan 3 saatlik bölümü fazla çalışma olarak hesaplanacak.

Yargıtay ayrıca işçiye ait ücret bordrolarının mahkeme tarafından değerlendirilmediğine ve yıllık izinde geçirilen günlerin fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesinin kararı oy birliğiyle bozuldu.