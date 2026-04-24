GÜNDEM

HALFETİ BELEDİYESİ'NE ŞAFAK OPERASYONU: ESKİ AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 47 GÖZALTI

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine şafak operasyonu düzenlendi. Eski AK Partili belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSTİFA ETMELİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığı’nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Dervişoğlu, "Milli Eğitim Bakanı istifa etmeli" dedi.

"SİLAHIM YOK" DEMİŞTİ... BU NE KAMUFLAJ BU NE SİLAH: VALİNİN OĞLUNUN FOYASI MEYDANA ÇIKTI

Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in koruma kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. Sonel ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım" demişti.

MADENCİLER ÇIPLAK BEDENLERİYLE BETONA YATTI: İÇLER ACISI FOTOĞRAF

Bağımsız Maden-İş'in Eskişehir'den Ankara'ya uzanan hak arama mücadelesi açlık greviyle devam ediyor. Madenciler Ankara'da Enerji Bakanlığı önünde polis ablukasına alındı. Canları pahasına haklarını arayan madenciler, 5 aydır maaş almıyorlar.

CHP'Lİ DENİZ YAVUZYILMAZ: O OTOYOLLAR ARTIK ÜCRETLİ OLACAK

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz Bursa Çevre Otoyolu’nun özelleştirileceğini söyledi. Halihazırda ücretsiz olan otoyol, özelleştirme gerçekleşirse ücretli olacak.

DÜNYA

NETANYAHU KANSER OLDU: RESMEN AÇIKLANDI

Daha önce iyi huylu prostat büyümesinden ameliyat olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu prostat kanseri oldu. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu’nun tedavi görüp tamamen iyileştiği bildirildi.

EPSTEİN SKANDALI MANDELSON’I BİTİRDİ: HEM KOLTUĞUNU HEM ŞİRKETİNİ KAYBETTİ

Lord Peter Mandelson’ın bakanlık döneminde Jeffrey Epstein’e piyasa hassasiyeti içeren bilgiler aktardığı iddiaları sonrası gözaltına alınarak sorgulandığı süreçte, danışmanlık şirketi Global Counsel 4,5 milyon sterlin borçla iflas etti.

ABD ORDUSUNU KARIŞTIRAN SIZINTI: BAHİS SİTESİNDEN PARA KAZANMAK İÇİN…

ABD ordusunda sızıntı skandalı yaşanıyor. Özel kuvvetlerde görevli bir askerin bahis sitesinden para kazanmak için Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırıldığı saldırı ile ilgili gizli bilgileri sızdırdığı öğrenildi.

EKONOMİ

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE KARA HABER: 36 BİN TL’Yİ AŞTI

Türkiye’deki geçim derdinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serildi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken açlık sınırı 36 bin 313 liraya çıkarken, insanca yaşam için gerekli olan yoksulluk sınırı 108 bin 820 liraya ulaştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ YENİ RAKAMINI AÇIKLADI: SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN HESAPLADI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan milyonları ilgilendiren "enflasyon farkı" hesabı geldi. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15 civarında kalacağını öngören Erdursun, bu hesapla 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının ek bir müdahale olmazsa 23 bin TL’ye yükseleceğini belirtti.

ATM’LERDE O SINIR TAMAMEN KALKTI: BANKAYA GİDENLER GÖZLERİNE İNANAMAYACAK

Yıllardır devam eden "ATM’den en fazla 50 Euro çekilebilir" kuralı tarih oluyor. Hollanda Merkez Bankası (DNB) ve Geldmaat iş birliğiyle başlatılan yeni uygulama, Avrupa’daki nakit alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Tek seferde 100 Euro’luk banknotlara ulaşabilecek.

SPOR

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR: RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Grand Prix’si, yapılan 5 yıllık anlaşma kapsamında 2027’den itibaren yeniden takvimde yer alacak. Resmi açıklama geldi.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

📢Açlık grevindeki madencilere gazlı müdahale

Açlık grevinde olan maden işçilerine yönelik gazlı müdahale iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İşçilerin çalışma koşulları ve hak talepleri üzerinden başlayan süreçte yaşanan müdahale, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sert şekilde eleştirildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, olayın araştırılması ve sorumluların açıklanması çağrısında bulundu.



🇹🇷🏁Formula 1 heyecanı Türkiye’ye geri dönüyor!

Formula 1 için Türkiye yeniden takvime girme ihtimaliyle gündemde. Daha önce unutulmaz yarışlara ev sahipliği yapan İstanbul Park’ın yeniden kullanılacağı iddiaları, motor sporları tutkunlarını heyecanlandırdı. Resmî takvim henüz netleşmese de, gelişmeler “F1 Türkiye’ye dönüyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

