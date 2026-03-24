YENİÇAĞ - 24 Mart 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

AKIN GÜRLEK’İN TAPULARINI ARAŞTIRAN MEMURUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapularını araştıran memurun ilk ifadesi ortaya çıktı. Memurun ifadesindeki 'Ayşegül' detayı dikkat çekti.

MHP'DEN AKIN GÜRLEK'E MALVARLIĞI ÇAĞRISI: SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

Özgür Özel ile Akın Gürlek arasındaki tapu polemiğine MHP de dahil oldu. Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Gürlek'e malvarlığı çağrısında bulunarak "Sorumluluğunu yerine getirmeli" dedi.

TEĞMEN EBRU EROĞLU’NUN AVUKATINDAN ERHAN AFYONCU İDDİASI: ERDOĞAN’A ‘BU KILIÇLAR SİZE ÇEKİLİYOR’ DEDİ

TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun göreve iade davası reddedildi. Eroğlu’nun avukatı Namık Öztürk, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının ardından Erhan Afyoncu’nun “Gidin fotoğraf çekin” talimatı verdiğini ve Erdoğan’a “Bu kılıçlar size çekiliyor” diyerek servis ettiğini öne sürdü.

İBB DAVASINDA 9. GÜN: BUGÜN RESUL EMRAH ŞAHAN SAVUNMA YAPIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın duruşması 9. celsede devam ediyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunması başladı

DEVLET BAHÇELİ'DEN KAFALARI KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA: SÜRECİ ACELEYE GETİRMEYE GEREK YOK

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Süreci boğmanın aceleye getirmenin anlamı yok" açıklaması dikkat çekti.

DERVİŞOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE 'KIRMIZI HAT' YANITI: İMRALI'DAKİNİN DEDİĞİNİ 'ŞAK' DİYE YAPIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfteriler" sözlerine yanıt verdi: Ben kırmızı hat var tereddüttü içerisinde değilim bir kere. Öncelikle o hattın kurulu olduğundan eminim.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI – FATİH ERGİN

IŞİD’İN SAKARYA’DAKİ SİLAH ATÖLYESİ

ABD ve İsrail’in İran’da nasıl çıkmaza girdiğini izliyoruz son günlerde. Füzeler İran’ın dini liderini, önemli isimlerini öldürdü ama İran’ı düşürmeye yetmedi. Ne halkı sokağa indirip rejimi devirebildiler ne de İran içerisinde vekalet bir güç yaratıp ülkede iç savaş çıkarabildiler…

KAPALIÇARŞI’DA ADIM ATACAK YER YOK: KUYUMCULARIN ELİNDE BİLE KALMADI

Güvenli limanda yaşanan sert düşüşü fırsat bilen binlerce vatandaş Kapalıçarşı’ya akın etti. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk öğle saatlerinde kaosa dönüştü. Kuyrukların sokaklara taştığı tarihi çarşıda, bazı kuyumcular talebe bile yetişemedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ALTIN KARARI: REZERV KULLANILACAK İDDİASI

Bloomberg News’de yer alan habere göre; Merkez Bankası, TL'yi tutmak amacıyla altın rezervi kullanacağı iddia edildi.

NUR TOPU GİBİ BİR VERGİMİZ DAHA OLACAK: MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR…

Kripto varlıklarda vergi dönemi başlıyor. Meclis’e taşınan yeni kanun teklifiyle, alım-satım işlemlerinden on binde 3 vergi alınması ve kazançlar üzerinden yüzde 10 stopaj kesintisi yapılması planlanıyor.

ÇİN VATANDAŞLARINI UYARDI: İSRAİL’İ HEMEN TERK EDİN

Orta Doğu’daki savaş devam ederken Çin’den çarpıcı bir açıklama geldi. Çin’in Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail’deki vatandaşlarının ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri için çağrı yaptı.

TRUMP’IN İRAN İLE GÖRÜŞME İDDİASININ ARKASINDAKİ NEDEN ORTAYA ÇIKTI

ABD Başkanı Trump’ın dün İran ile görüştüklerini iddia ettiği açıklamalarının arkasındaki neden ortaya çıktı. İsrail basını, Trump’a müzakere baskısı yapıldığını öne sürdü. Trump’ın açıklamasını İran yalanlamıştı.

RUSYA SON KARARINI RESMEN AÇIKLADI: KRİTİK ÜRÜNÜN İHRACATINI DURDURDU

Hürmüz Boğazı’nın kapanması sadece petrol fiyatlarını değil tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor. Rusya, çiftçileri korumak için aldığı kararla kritik önemdeki amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici süreyle durdurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI ÖNCESİ BİRİLERİ SERVETİNE SERVET KATTI: HER ŞEY 15 DAKİKADA OLDU…

ABD Başkanı Trump’ın dün İran’a saldırıları 5 gün ertelediğini açıklamasından dakikalar önce piyasalarda yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı. Açıklama öncesi piyasadaki 580 milyon dolarlık hamle ‘birilerinin servetine servet kattığı’ yorumuna neden oldu.

1) EMİNE ÜLKER TARHAN’IN CHP’YE KATILMASI HEYECAN YARATTI

Emine Ülker Tarhan’ın yeniden Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Daha önce partiden ayrılarak farklı bir siyasi yol izleyen Tarhan’ın geri dönüşü, özellikle muhalefet tabanında “yeniden birlik” ve “tecrübeli isimlerin dönüşü” şeklinde yorumlandı.

Parti kulislerinde bu hamlenin, yaklaşan siyasi süreçlerde CHP’nin kadro gücünü ve söylem çeşitliliğini artırabileceği konuşulurken; bazı çevreler ise bu dönüşü “geç kalmış ama stratejik” bir adım olarak değerlendirdi. Tarhan’ın parti içinde nasıl bir rol üstleneceği ve aktif siyasette ne kadar ön planda olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

2) EROL KÖSE TOPRAĞA VERİLDİ, ARKASINDAN SÖYLENENLER GÜNDEM OLDU

Erol Köse düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve magazin dünyasından birçok ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Köse’nin hayatı boyunca yaptığı açıklamalar ve çıkışlar yeniden gündeme taşındı.

Cenaze sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Köse’nin müzik sektörüne katkılarını vurgularken, bazıları geçmişteki tartışmalı söylemlerini ve davranışlarını hatırlatarak eleştirel yorumlarda bulundu. Böylece Köse’nin ardından yapılan değerlendirmeler, yalnızca bir veda değil, aynı zamanda çok yönlü bir tartışmanın da fitilini ateşledi.