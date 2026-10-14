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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında düzenlenecek etkinliklerin çerçevesi belirlendi.

‎Genelge doğrultusunda, öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarının hatırlanması, mesleki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

‎Öğretmenliğin toplumsal önemine dikkat çekilen genelgede, “Öğretmenlik; millî değerlerimizi, kültürel birikimimizi ve birlikte yaşama irademizi nesiller boyunca yaşatan kıymetli bir vazifedir.” ifadelerine yer verildi. Öğretmenler Günü’nün, insan yetiştirme görevini özveriyle sürdüren öğretmenlere şükranların sunulması ve mesleğin değerinin hatırlanması açısından önemli bir vesile olduğu vurgulandı.

‎Bu yıl kutlamaların merkezî programlarla sınırlı kalmaması; 81 ilde kültür, sanat, akademik çalışmalar, sosyal etkinlikler ve uluslararası iş birlikleriyle zenginleştirilmesi hedefleniyor. Etkinliklerin, farklı kurum ve kuruluşların katkılarıyla geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.