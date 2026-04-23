İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerin sosyal medya üzerinden yaptığı incelemede, "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 45'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.