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Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 24 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

İnsansız hava araçları ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar neticesinde yapılan operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi.

48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerin 36'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.