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Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptığı, ayrıca sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yürüttüğü tespit edildi.

Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından 6 bin 48 personelin katılımıyla 24 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. “Uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine” yönelik operasyonlarda toplam 408 kilogram uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 3 milyon 325 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edilerek üretim ağlarına büyük darbe vuruldu.

Gözaltına alınan 138 şüpheliden 80’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 58 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.