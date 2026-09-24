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YENİÇAĞ – 24 Eylül Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN İSİM KRİZİ YAŞAYAN YENİ PARTİ'YE 3 EKİM'E KADAR SÜRE

Yenilik Partisi yetkilileri, son dönemde yeni kurulan bir siyasi parti ile yaşanan isim benzerliği (iltibas) krizi ve bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM: 5,4 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin bilgiye göre Şanlıurfa merkezli çok sayıda ilde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,4 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi.

'PUSULA'NIN ALTINDAN 2,6 MİLYARLIK İSLAMİ TERMAL OTEL ÇIKTI

Milyonlarca kişiyi şişirilmiş fonlarla mağdur edip milyarlarca lira dolandıran Pusu Holding'de ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’ın Cübbeli Ahmet'in dünürü Ahmet Palazoğlu ile Bolu’da 2,6 milyar TL’lik İslami termal otel projesine ortak olduğu ortaya çıktı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK: OKUL SALDIRISINA TEKİN'DEN AÇIKLAMA' OKULDA DEĞİL, ÖNÜNDE OLDU'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, “Saldırı okulda olmadı. Saldırı okulun önünde oldu” dedi. Tekin, olayın “okul saldırısı” olarak tanımlanmaması gerektiğini savundu.

YAHŞİHAN SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: EV, ARAÇ VE LÜKS YATA EL KONULDU

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev, araç ve Bodrum'daki lüks yatına el konuldu. Eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar ise adli emanete alındı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ BİONTECH'TEN AYRILIYOR: İŞTE YENİ İŞLERİ

Pandemi döneminde adını duyuran BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci yeni bir biyoteknoloji şirketi kurmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli Arife isimli şirket, özellikle kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni mRNA terapilerine odaklanacak.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: 99 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir adli karar alındı. Yargıtay’ın kesinleşmiş kararına rağmen sosyal medyada yargı kararı aleyhine dezenformasyon yaptığı tespit edilen 99 hesaba erişim engeli getirildi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TAKSİ UYGULAMALARINDA KREDİ KARTI ÇEKİMİNE DİKKAT: ÜCRET KESİLİYOR

Dijital taksi uygulamalarında taksimetre tutarının çok üzerinde yapılan kart çekimleri, yolcular arasında 'Fazladan para mı kesiliyor?' endişesine yol açtı. YENİÇAĞ olarak çekimlerdeki para çekiminin iade sürecini detaylandırdık.

KAMU YARARI PAS GEÇİLDİ: 26 TAŞINMAZ SATILDI

Sayıştay denetimlerinde kamu idarelerine ilişkin dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Kamu yararı şartıyla devredilen 26 taşınmazın satıldığı belirlenirken, Kamu İhale Kurumu’nun yaklaşık 183 milyon TL’lik hizmet alımı da rapora girdi. Denetçiler alımın niteliğine dikkat çekti.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ GIDA ENFLASYONU EYLÜLDE ARTTI

KAMUAR'ın eylül ayı raporu mutfaktaki tablonun vahametini gözler önüne serdi. Son beş yılda gıda enflasyonu yüzde 2 bin 243 oranında artarak tarihi bir rekora imza atarken, maaş zamlarının bu artışın çok gerisinde kaldı.

YENİÇAĞ DÜNYA

İSRAİL’DE SEÇİM DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK KARAR: 4 ARAP PARTİSİ YASAKLANDI

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Ra’am ile Hadash, Ta’al ve Balad’ın oluşturduğu Ortak Liste’nin seçime katılmasını engelleme kararı aldı. Kararlara Yüksek Mahkeme’de itiraz edilmesi bekleniyor.

9 AYLIK GÖREV SONRASI ORTAYA ÇIKTI: ABD’NİN UÇAK GEMİSİNDE 8 İNTİHAR GİRİŞİMİ

İran’a karşı bölgede görevlendirilen USS Abraham Lincoln’de yaklaşık 9 ay süren görevin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD Donanması’na ait yazışmalara göre 8 denizci intihar girişiminde bulundu; personelin psikolojik durumuna ilişkin endişeler arttı.

9 AYLIK GÖREV SONRASI ORTAYA ÇIKTI: ABD’NİN UÇAK GEMİSİNDE 8 İNTİHAR GİRİŞİMİ

İran’a karşı bölgede görevlendirilen USS Abraham Lincoln’de yaklaşık 9 ay süren görevin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD Donanması’na ait yazışmalara göre 8 denizci intihar girişiminde bulundu; personelin psikolojik durumuna ilişkin endişeler arttı.

YENİÇAĞ SPOR

KOÇ'TAN BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK YATIRIM: KULÜBÜ AYAĞA KALDIRACAK AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün mali geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. Koç'tan gelen desteğin boyutunu açıklayan Adalı'nın paylaştığı rakam dikkat çekti.

FATİH TERİM'DEN OKAN BURUK AÇIKLAMASI: "ONLARIN ARASINDA SAYMAK SAYGISIZLIK"

"Trabzonspor müsabakasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Okan Buruk hakkında Galatasaray'ın simge ismi Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik direktör bu açıklamaları dijital platformlarda geniş yankı buldu.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT YAZDI: CUMHURİYET NESİLLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI

Bugün eğitim sistemi, birbirine zorbalık yapan nesiller yetiştiriyor. Akran zorbalığı, karşı zorbalığa sebep oluyor ve okul cinayetleri yaşanıyor. Siyasi partilere hukuk dışı operasyonlar yapılıyor. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi böyle bir sürecin sonucudur. Belediyelerde yaşanan da akran zorbalığıdır ve eğitimde, ahlakta, hukuk sisteminde yozlaşmanın yansımasıdır. Asıl cinayet, eğitimi, ahlakı ve hukuku sıfırlamak değil midir?

Cumhuriyeti, yeniden bütün değerleriyle ayağa kaldırmak zorundayız...