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Kaynak: AA / İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen işaret dili eğitimi, çocukların hem yeni bir beceri kazanmasını hem de işitme engelli bireylere yönelik farkındalık geliştirmesini sağladı. Tatvan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan 24 çocuk, öğrendiklerini mahallede uygulama fırsatı buldu.

10 GÜNDE TEMEL İŞARET DİLİ ÖĞRENDİLER

Tatvan Halk Eğitimi Merkezince Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) 3-14 Ağustos tarihleri arasında açılan kursa, merkezde eğitim alan kursiyerlerin 7-17 yaş grubundaki çocukları katıldı.

İki eğitimci tarafından verilen derslerde çocuklar; harfleri, sayıları, aile terimlerini, duyguları ve günlük yaşamda kullanılan temel ifadeleri işaret diliyle anlatmayı öğrendi.

ÖĞRENDİKLERİNİ MAHALLEDE UYGULADILAR

Eğitimin ardından çocuklar mahalle esnafını ziyaret ederek işaret diliyle iletişim kurdu. Böylece sınıfta öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda pratiğe dökme imkanı buldu.

AMAÇ FARKINDALIK VE ÖZGÜVEN KAZANDIRMAK

Eğitimci Beyzanur Karaçal, kursun çocukların dünyasına yeni bir pencere açtığını belirterek, küçük yaşlardan itibaren işitme engelli bireylerle iletişim kurabilecek özgüveni kazanmalarının hedeflendiğini söyledi.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kıyasettin Cebe de kursu ziyaret ederek öğrencilerle işaret diliyle selamlaştı ve projeye destek verdi.