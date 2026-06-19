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Kaynak: Haber Merkezi

Bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren Enpara Bank müşterileri için yeni bir uyarı yaptı.

NTV'de yer alan habere göre; bankadan yapılan açıklamada; 19 Haziran 2026 saat 23:00 ile 20 Haziran saat 04:00'a kadar sistemlerde bakım çalışmaları yapılacağı için yatırım işlemleri olmayacak.

Tüm müşterileri etkilemesi beklenmeyen gelişmeyle ilgili olarak sistemler bazı kullanıcılara kapalı olabileceği belirtildi.

Enpara'ya yatırım menüsü yeni eklenmiş ve geliştirmeleri şu an için yapılıyordu.