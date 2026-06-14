2300 yıllık antik kentte yön bulma heyecanı

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Konuralp Gazi Oryantiring Yarışması, tarihi Konuralp Antik Kenti'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan genç sporcular, hem yön bulma becerilerini sergiledi hem de tarihi bir atmosferde mücadele etme fırsatı yakaladı.