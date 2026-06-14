Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Konuralp Gazi Oryantiring Yarışması, tarihi Konuralp Antik Kenti'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan genç sporcular, hem yön bulma becerilerini sergiledi hem de tarihi bir atmosferde mücadele etme fırsatı yakaladı.
2300 yıllık antik kentte yön bulma heyecanı
Düzce'de ilk kez düzenlenen Konuralp Gazi Oryantiring Yarışması'nda 170 sporcu, 2300 yıllık Konuralp Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde kıyasıya mücadele etti.Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, 7 ile 18 yaş arasındaki 170 sporcu parkura çıktı. Sporcular yaş gruplarına göre oluşturulan 8 farklı kategoride yarıştı.
Tarih ve spor aynı parkurda buluştu
Yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip Konuralp Antik Kenti'nde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, ellerindeki haritalar yardımıyla belirlenen kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı. Tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin arasında geçen mücadele, izleyenlerden de ilgi gördü.
Düzce Belediyesi'nin "Spor Şehri Düzce" vizyonu kapsamında hayata geçirilen organizasyon, kentin tarihi değerlerini sporla bir araya getirdi.
Dereceye giren sporcular ödüllendirildi
Yarışmalar sonunda farklı kategorilerde derece elde eden toplam 24 sporcu ödül almaya hak kazandı. Programın ardından sporcular ve ailelerine bölgenin yöresel lezzetlerinden Konuralp Pilavı ikram edildi.
Yetkililer, spor ve kültürel mirası buluşturan organizasyonun ilerleyen yıllarda da sürdürülerek geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti.