Türkiye'de 229 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla vitrine çıkan ve en üst konfigürasyonu 336 bin TL'ye kadar ulaşan devrimsel cihaz, ön siparişlerin başlamasından yalnızca birkaç saat sonra tüm dünyada tükendi.

Apple'ın küresel tedarik zinciri yönetimindeki başarısına rağmen teslimat tarihlerinde yaşanan bu tablo, şirket tarihinde nadir görülen bir durumu ortaya çıkardı. Resmi kanallardan alınan bilgiye göre cihazın yeni teslimat takvimi 2027 yılının Ocak ayına kadar ertelendi.

APPLE: "TALEP GERÇEKTEN OLAĞANÜSTÜ"

Medyaya yaptığı açıklamada yoğun ilgiyi doğrulayan teknoloji devi Apple, "İlk katlanabilir iPhone modelimiz olan iPhone Duo’ya yönelik ön sipariş talebi gerçekten olağanüstü. Bu devrim niteliğindeki yeni ürünü mümkün olan en kısa sürede müşterilerimize ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Analistler, lansman döneminde cihazın astronomik fiyat etiketleri nedeniyle yalnızca lüks segmente hitap eden dar bir kitleyle sınırlı kalacağını öngörmüştü. Ancak gelen veriler, kullanıcılardan beklentilerin çok üzerinde bir rağbet olduğunu kanıtladı.

iPHONE 18 PRO SERİSİ DE REKOR KIRIYOR

Global akıllı telefon pazarındaki genel durgunluğa ve iPhone Duo'nun yarattığı yoğun gündeme rağmen, aynı dönemde satışa sunulan iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri de güçlü bir satış ivmesi yakaladı. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayımlanan son raporda; özellikle Çin ve Hindistan pazarlarında iPhone 18 Pro serisinin, öncülü olan nesillere kıyasla çok daha başarılı bir başlangıç performansına imza attığı kaydedildi.