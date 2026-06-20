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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur" diyerek paylaştığı veriler, aslında Türkiye'nin son 23 yılda enerjide nasıl bir dışa bağımlılık sarmalına sürüklendiğinin resmi bir itirafı niteliğinde.

Bakan Şimşek'in açıklamaları ve paylaşılan tablolar yan yana okunduğunda, ekonomi yönetiminin trilyon dolarlık devasa kayıpları yıllar sonra fark edip, çözüm olarak yine dış borçlanmaya sarıldığını gösteriyor.

"ZORUNLULUK" OLDUĞU 1,1 TRİLYON DOLAR HARCANDIKTAN SONRA MI ANLAŞILDI?

Bakanlığın bizzat paylaştığı "Yeşil dönüşüm bir zorunluluk" başlıklı tablo, Türkiye ekonomisinin kanayan yarasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. 2003-2026 yılları arasını kapsayan 23 yıllık süreçte enerjide dışarıya ödediğimiz fatura tam 1,1 trilyon dolar. Enerji ithalatı, toplam cari açığın 1,5 katı büyüklüğünde çıkarken, Enerji ithalatı, toplam dış borcun tam 2,1 katı seviyesinde oldu.

Ekonomi yönetiminin "dışa bağımlılığı azaltıyoruz" söylemlerine rağmen, paylaşılan veriler Türkiye'nin cari açık ve dış borç krizinin temelinde 23 yıldır çözülemeyen (veya çözülmeyen) ithal enerji politikasının yattığını gösteriyor.

1,1 TRİLYON DOLARLIK KAYBIN "MÜJDESİ": 400 MİLYON EUROLUK YENİ BORÇ

23 yılda yabancı ülkelere enerji için 1,1 trilyon aktarılmasına göz yuman bir sistemin, bugün Dünya Bankası'ndan alınan 400 milyon Euroluk yeni bir borcu "dönüşümü hızlandıran bir destek" olarak sunması dikkat çekiyor. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."