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Kaynak: Haber Merkezi

Osmanlı alimi, mutasavvıf ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin yaklaşık 23 yıllık çalışmayla tamamladığı Ruhu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an adlı eserinin müellif nüshası ilk kez tıpkıbasım olarak yayımlandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla hazırlanan 16 defterlik eser, yazarın kendi el yazısını özgün haliyle günümüze taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eserin özel baskısını takdim etti.

“GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Bakan Ersoy, Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı eserin asırlardır geniş bir coğrafyada okunduğunu belirterek, “Müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eserin müellif nüshası, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor.

ERDOĞAN'DAN ESERE ÖZEL TAKDİM YAZISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayın için özel bir takdim yazısı kaleme aldı. Bursevi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine dikkat çeken Erdoğan, eserin gelecek nesillere aktarılmasını önemli bir yadigar olarak değerlendirdi.

Bursevi'nin tefsirden tasavvufa, hadisten fıkha, kelamdan edebiyata uzanan geniş bir alanda 120'yi aşkın eser kaleme aldığı belirtildi.

ÖZEL AHŞAP KUTUDA SUNULUYOR

Yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kagıdından cildine kadar hazırlık sürecinde alanında uzman isimlerden yararlanıldı. Eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi dikkate alınarak hazırlanan tıpkıbasım, özel bir ahşap kutu içerisinde sunuldu.

Ruhu'l-Beyan'ın ilk olarak Bursa Ulu Camii'nin kürsülerinde anlatıldığı, zamanla Balkanlar'dan Anadolu'ya, Şam'dan Hicaz'a uzanan geniş bir coğrafyada okunduğu ve farklı dillere çevrildiği belirtildi.