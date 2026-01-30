Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

CHP Aksaray İl Başkanlığı, yayımladığı videoyla Aksaray–Ortaköy yolu ve Ortaköy çevre yolu projelerinde 23 yıllık ihmali gözler önüne serdi: “Bu yolun adı ihmal.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanlığı, Aksaray–Ortaköy yolu ve yeni açılan Ortaköy çevre yolu ile ilgili hazırladığı videolu açıklama ile kamuoyuna sert eleştiriler yöneltti. Yıllardır gündemde olan ancak bir türlü tamamlanamayan yol projesi üzerinden iktidarı hedef alan CHP, “23 yıldır söz veriliyor, ihale yapılıyor ama ortada ilerleyen tek bir metre yol yok” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Aksaray İl Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda, Aksaray–Ortaköy yolunun mevcut durumu görüntüler eşliğinde anlatılırken, projenin yıllardır ihmal edildiği vurgulandı.

“BU YOLUN ADI İHMAL”

Videoda kullanılan ifadeler dikkat çekti. CHP Aksaray İl Başkanlığı, Aksaray–Ortaköy yolunu şu sözlerle tanımladı:

“Bu yolun adı ihmal.

Burası Aksaray–Ortaköy yolu. Toplam 30 kilometre.

Yıllardır kullanılan, kaderine terk edilmiş bir yol.”

Yolun hem güvenlik hem de ulaşım açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, iktidarın yol yapma iddiaları ile sahadaki gerçekler arasındaki farkın altı çizildi.

“23 YILDA YAPILAN SADECE 5 KİLOMETRE”

CHP’nin videosunda, iktidarın 23 yıllık sürede Aksaray–Ortaköy hattında somut bir ilerleme kaydedemediği savunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yol yapmakla övünen AKP iktidarının 23 yılda yaptığı yol sadece 5 kilometre.”

Bu durumun kabul edilemez olduğu belirtilirken, Aksaraylı vatandaşların yıllardır aynı vaatleri dinlemek zorunda bırakıldığı ifade edildi.

“SÖZ VEREN ÇOK, SONUÇ YOK”

CHP Aksaray İl Başkanlığı, geçmişten bugüne kadar AKP’nin tüm siyasi kadrolarının Aksaray–Ortaköy yolu için söz verdiğini hatırlattı:

“23 yıldır AKP’nin aday adaylarından cumhurbaşkanına kadar herkes Aksaray–Ortaköy yolu için söz verdi.”

Ancak verilen sözlerin hiçbirinin hayata geçirilmediği, defalarca ihale yapılmasına rağmen yolun ilerlemediği savunuldu.

“KAMU MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATILDI”

Videoda en dikkat çeken eleştirilerden biri de yapılan ihalelerle ilgili oldu. CHP Aksaray İl Başkanlığı, defalarca yapılan ancak sonuç alınamayan ihaleler nedeniyle kamu kaynaklarının heba edildiğini belirtti:

“Defalarca ihale yapıldı, kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı.

Ama ortada ilerleyen tek bir metre yol yok.”

Bu sözlerle, projedeki plansızlık ve denetimsizlik sert şekilde eleştirildi.

“ÇEVRE YOLU DİYE MAHALLE YOLU YAPILDI”

Yeni açılan Ortaköy çevre yoluna da değinilen videoda, açılışı yapılan yolun kamuoyuna anlatıldığı gibi olmadığı öne sürüldü:

“Ortaköy’e çevre yolu diye mahalle yolu yapıldı.”

CHP, vatandaşların beklediği gerçek Aksaray–Ortaköy yolunun hâlâ yapılmadığını, açılan yolun ise beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

“MİLLETLE ALAY EDİLİYOR”

CHP Aksaray İl Başkanlığı, iktidar temsilcilerini sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekillerinden il ve ilçe başkanlarına kadar herkes el birliğiyle milletle alay etmeye devam ediyor.”

Açıklamada, yapılan törenlerin ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, vatandaşın aklıyla alay edildiği savunuldu.

“BAKAN GELDİ, AÇILAN YOL BEKLENEN YOL DEĞİL”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın Aksaray’a gelişi de CHP’nin eleştirilerinden nasibini aldı. Videoda, bakanın gelişiyle beklentinin arttığı ancak hayal kırıklığı yaşandığı ifade edildi:

“Yetmedi, bir de Ulaştırma Bakanı getirildi.

Ama açılan yol, vatandaşın beklediği Aksaray–Ortaköy yolu değil, sadece 5 kilometrelik bir çevre yolu.”

“UZAYA YAPILACAK DÖRT ŞERİTLİ YOL SANDIK”

CHP Aksaray İl Başkanlığı, ironi dolu ifadelerle iktidarın vaatlerini eleştirdi:

“Bakanın geleceğini duyunca daha önce vaat ettikleri, uzaya yapacakları dört şeritli yolun temeli atılacak sandık.

Meğerse mahalle yolu açılışı için gelmiş.”

“GÖSTERİŞE HARCANAN PARAYLA YOL YAPILIRDI”

Videonun finalinde ise sert bir mesaj verildi:

“Açılışa harcanan parayla yol yapılırdı.

İşleri güçleri yalan, işleri güçleri gösteriş.”

CHP Aksaray İl Başkanlığı, Aksaray–Ortaköy yolunun artık siyasi şovlara değil, gerçek ve kalıcı çözümlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

CHP, açıklamasında Aksaray halkının bu tabloyu hak etmediğini belirterek, yetkilileri bir kez daha söz değil icraat yapmaya davet etti. Videolu açıklamanın, Aksaray–Ortaköy yolunun gerçek durumunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu ifade edildi.