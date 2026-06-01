Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel teknoloji yatırımlarıyla tanınan Masayoshi Son liderliğindeki SoftBank, yapay zeka hamlelerinin meyvesini toplayarak tarihi bir başarıya imza attı. Tokyo Borsası’nda şirketin hisseleri tek bir günde yüzde 14 değer kazanırken, SoftBank'ın piyasa değeri çeyrek asır sonra ilk kez otomotiv devi Toyota’yı geride bıraktı.

BİRİ UÇTU, DİĞERİ ÇAKILDI: 48 TRİLYON YENLİK REKOR

Yapay zekaya yönelik agresif yatırımlar SoftBank hisselerine bu yıl %90’ın üzerinde bir ralli yaptırdı. Bu olağanüstü yükselişle birlikte şirketin toplam piyasa değeri 48 trilyon yenin (yaklaşık 305 milyar dolar) üzerine çıktı.

Buna karşılık, küresel piyasalardaki durgunluktan etkilenen otomotiv devi Toyota ise tam tersi bir grafik çizdi. Bu yıl hisseleri yüzde 10'dan fazla eriyen Toyota’nın piyasa değeri 46 trilyon yende kaldı ve liderliği teknoloji grubuna kaptırdı.

GÜÇ SAVAŞININ ARKASINDA NE VAR?

Invesco Asset Management Japonya’nın küresel piyasalar stratejisti Tomo Kinoshita, borsadaki bu tarihi bayrak değişimini iki temel nedene bağlıyor.

Şirket tüm kaynaklarını ve odağını küresel yapay zeka ekosistemine kaydırarak teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü küresel dalgayı arkasına aldı. İran merkezli jeopolitik riskler ve savaş atmosferi petrol fiyatlarını tırmandırdı. Bu durum, araç işletme maliyetlerini artırarak küresel otomobil talebini ciddi şekilde baskıladı.

Kinoshita, ham petrol fiyatlarının gevşemesi ve otomotiv talebinin yeniden canlanması durumunda, yılın ilerleyen dönemlerinde bu dengenin yeniden Toyota lehine değişebileceğini de not ediyor.

İKİ DEV HALKA ARZ VE OPENAI ORTAKLIĞI İVME KATIYOR

SoftBank’ın bu durdurulamaz yükselişinin arkasında somut milyar dolarlık hamleler yatıyor. Geçtiğimiz ay, grubun portföyünde yer alan yapay zeka devi OpenAI ve yenilenebilir enerji şirketi SB Energy’nin ABD borsalarında halka arza hazırlandığı bilgisinin sızması, hisseleri uçuşa geçiren ana tetikleyici oldu.

Milyar Dolarlık Ortaklık: ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a tam 65 milyar dolarlık devasa bir yatırım taahhüdünde bulunan SoftBank, önümüzdeki Ekim ayına kadar şirketin yaklaşık %13’lük hissesini resmen portföyüne katmış olacak. Bu dev ortaklık, SoftBank'ı küresel yapay zeka yarışının en güçlü aktörlerinden biri haline getiriyor.