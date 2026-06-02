1994 yılı Dünya Gençler Boks Şampiyonu ve eski Ordu ile Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 23 yıllık aranın ardından çıktığı ringde Alman rakibini devirerek 50 yaşında tarihi bir zafere imza attı.

YARIM ASIRLIK AZİM: 50 YAŞINDA DÜNYANIN ZİRVESİNDE!

Türk boks tarihinin unutulmaz isimlerinden, 1994 yılı 75 kg Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç, spor dünyasında eşine az rastlanır bir geri dönüş hikayesine imza attı. Aktif sporculuk yaşantısının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde üst düzey görevler alan, Ordu ve Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevleriyle Türk sporuna yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden Genç, 50 yaşında yeniden eldivenlerini giydi ve ringe çıktı.

Almanya'da düzenlenen prestijli turnuvada "48-52 Yaş Ağır Sıklet (+100 KG)" kategorisinde Türkiye’yi temsil eden şampiyon sporcu, finalde kendi evinde dövüşen güçlü Alman rakibi Andreas Fehlauer’i üstün bir oyunla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

SAĞLIK MÜCADELESİNDEN ŞAMPİYONLUĞA: 27 KİLO VERDİ!

Mustafa Genç’in bu muazzam başarısının arkasında büyük bir irade hikayesi yatıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce ciddi bir bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan deneyimli sporcu, hem sağlığına kavuşmak hem de boks sporuna olan derin tutkusunu yeniden yaşamak adına radikal bir karar aldı. Ring disipliniyle yürüttüğü zorlu hazırlık sürecinde 130 kilodan 103 kiloya düşerek tam 27 kilo veren Genç, bu geri dönüşü bir şeyleri kanıtlama çabasından ziyade, boks aşkının bir yansıması olarak gördüğünü belirtti. Mustafa Genç’in bu destansı yolculuğu, yönetmen Ahmet Selim Sabuncu tarafından "Son Raunt" adlı belgesel projesiyle de adım adım kayıt altına alınıyor.

ZAFERİN ŞİFRESİ: DUYGU YÜKLÜ "ORDU HAZIRLIK KAMPI"

Şampiyonluğa giden yolun en önemli virajı, Mustafa Genç’in memleketi Ordu’da gerçekleştirdiği yoğun hazırlık kampı oldu. 19 Eylül Stadyumu Boks Salonu'nda yapılan kampta, spor camiasında eşine az rastlanır bir birliktelik yaşandı. Mustafa Genç, kendisini çocuk yaşlarda boksla tanıştıran ve yetiştiren adașı ve efsane antrenörü Mustafa Genç ile 23 yıl sonra yeniden omuz omuza verdi.

İsim ve soyisim benzerliğinin ötesinde ringde muazzam bir ruh birlikteliği yakalayan ikili, Ordu kampında adeta şampiyonluğun temellerini attı. Memleketinde gördüğü büyük sevgiye değinen Genç, Ordu kampının ardından yaptığı açıklamada, "Canım Ordu'mda herkesin beni bağrına basması büyük bir motivasyon kaynağı oldu" diyerek hemşehrilerine teşekkür etmişti. Ordu etabının ardından Ankara'da maç stratejisi üzerine çalışan şampiyon, bu disiplinli çalışmanın meyvesini Almanya'da Türk bayrağını dalgalandırarak aldı.