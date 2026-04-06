Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
23 yıl sonra büyük yüzleşme: Deniz Seki ve Bayhan Survivor’da buluştu

2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışmayla hafızalara kazınan Deniz Seki ve Bayhan Gürhan, 23 yıl sonra Survivor 2026’da yeniden bir araya geldi.

Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Yıllar önce Seki’nin, “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” sözleriyle stüdyoyu terk ettiği olay uzun süre gündemde kalmıştı. İkilinin yıllar sonra Dominik’te gerçekleşen birleşme partisinde buluşması ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

1 8
Deniz Seki’nin adaya geleceğini önceden duyan Bayhan, “Bir şeyler eksik kalmıştı, bir türlü bir araya gelemedik” ifadelerini kullandı.

2 8
Karşılaşma anında duygularına hâkim olamayan Seki, Bayhan’a sarılarak, “Ağlarım şimdi… Bizim aramızda hiçbir zaman küslük olmadı, zaten helalleştik. Seninle gurur duyuyorum” dedi. Bayhan ise “Ne bir kırgınlık ne de kötü bir duygu kaldı” sözleriyle geçmişin geride kaldığını vurguladı.

3 8
ADALETSİZ SEÇİM ŞARKISINI BAYHAN İLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Seki’nin uzun süredir seslendirmediği “Adaletsiz Seçim” şarkısını Bayhan ile birlikte söylemesi oldu. Daha önce Hüsnü Şenlendirici ile düet yaptığı şarkı, bu kez Survivor sahnesinde yeniden hayat buldu.

4 8
Survivor birleşme partisinde müzik şöleni

5 Nisan akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, birleşme partisinde sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Üç farklı takım halinde yarışan isimler, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

5 8
Takımlar şu şekilde oluşturuldu:

Burak Kut Takımı

Deniz Seki Takımı

Murat Boz Takımı

6 8
Gecenin en merak edilen bölümlerinden biri olan takım şarkı yarışmasında kazanan, performanslarıyla öne çıkan Deniz Seki’nin takımı oldu.

7 8
Bireysel performanslarda ise Beyza Gemici, sergilediği etkileyici sahne performansıyla birinciliği elde etti.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro