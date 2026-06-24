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Kaynak: İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda hareket eden ekipler, firari bir hükümlünün izine ulaştı.

Edinilen bilgilere göre; "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılanan ve hakkında 23 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarma karakolundaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan K.S., cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.