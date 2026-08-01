Kaynak: İHA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılış temsili olan "Kuğu Gölü", İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde başarıyla sahnelendi.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz müzikleri eşliğinde sahnelenen eser, Marius Petipa ve Lev Ivanov’un klasik koreografisinin ardından G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un yorumuyla izleyiciyle buluştu. Zarif koreografisi, etkileyici dekor ve kostümleriyle Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde sahnelenen temsil, festivale görkemli bir başlangıç yaptı.

Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini anlatan başyapıt, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, finalde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Açılış gecesinde 2024 yılında hayatını kaybeden Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de anıldı.

Bodrumlu sanatseverlerin yoğun ilgisinin olduğu temsili izleyenler arasında Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de yer aldı.

Eseri izleme fırsatı bulamayan sanatseverler için ikinci temsil, 1 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ise birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.