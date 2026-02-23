Haftanın ilk günü olan 23 Şubat Pazartesi, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça yoğun bir gündemle başladı. Siyasetteki kritik davalardan ekonomideki yeni verilere, deprem uyarılarından spor dünyasındaki sıcak gelişmelere kadar günün öne çıkan başlıklarını analiz ettik. İşte bugün bilmeniz gerekenler.

DÜNYA YENİÇAĞ

EL MENCHO ÖLDÜRÜLDÜ, MEKSİKA’DA KARTEL SAVAŞI BAŞLADI

Meksikalı kartel lideri 'El Mencho' Nemesio Oseguera ABD destekli bir operasyonda öldürüldü. Olay sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları arttı.

AB’DEN WASHİNGTON’A NET MESAJ: TAAHHÜTLERE UYUN

ABD BAşkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere vergiyi yüzde 15'e çıkarması tüm dünyanın tepkisini çekti. Avrupa Komisyonu, ABD’de yüksek mahkemenin gümrük tarifelerine ilişkin kararı sonrası Washington’a çağrı yaptı. Brüksel, taraflar arasında varılan taahhütlere uyulmasını ve ticarette “tam netlik” sağlanmasını istedi.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT: TESLİM OLMUYORUZ ÇÜNKÜ İRANLIYIZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına sert karşılık verdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız” ifadelerini kullandı.

SİYASET YENİÇAĞ

CHP KURULTAY DAVASI

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davanın 3. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı davanın, Aziz İhsan Aktaş davasıyla birleşmesini istedi. Duruşma 1 Nisan'a ertelendi.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN CHP PAYLAŞIMI: MUTLAK BUTLANA DOĞRU MU?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan davada 12 kişi hakim karşısına çıkacak. Feti Yıldız'ın duruşmaya ilişkin paylaşım yapması ise dikkat çekti.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün 3. duruşması yapılacak olan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada 12 sanık, CHP Kurultayında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla, “oylamaya hile karıştırmak”la suçlanıyor."

"Oylamaya hile karıştırılması: Siyasi Partiler Kanunu Madde 112 – Önseçimler ile siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla, her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM YENİÇAĞ

BABAYI 14 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE DARBETTİLER

Yalova Çınarcık'ta "çocuk gürültüsü" tartışması dehşete dönüştü. 14 aylık kızı İkra kucağındayken komşusunun odunlu saldırısına uğrayan babanın burnu kırıldı, minik İkra'nın kafatası çatladı.

'CASPERLAR' SORUŞTURMASINDA 7'Sİ POLİS 14 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 polis memuru iile bir zabıt katibi toplam 14 şüpheli tutuklandı.

DEPREM UZMANI ADRES VEREREK UYARDI: VAN İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Van'ın doğusunda büyük bir sismik hareketlilik tespit ettiklerini açıkladı. Kutoğlu, fay sisteminin birlikte çalıştığı ve 6 Şubat Hatay depremlerine benzer şekilde 250 kilometrelik hattın aynı anda kırılabileceği uyarısında bulundu.

EKONOMİ YENİÇAĞ

TÜİK ŞUBAT AYI GÜVEN ENDEKSLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında güven endeksi verilerini paylaştı.

KABİNE EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı başladı. Kabine, emeklilerin bayram ikramiyesine zam, süreç komisyonunun raporu ve infaz düzenlemeleri, ABD-İran gerilimi gündemiyle toplanıyor.

KREDİ KARTLARINDA OCAK ARTIŞI

Ocak ayında kartlı ödeme işleminde artış yaşanırken, toplam kart sayısında da yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti.

KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / İLAY AKSOY YAZDI

Yine bir 18 Şubat Günüydü…

‘’…18 Mart 2016 tarihinde dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile “Geri Kabul Anlaşmasını” açıkladılar.

Bu tarih de son derece bilinçli seçilmiş bir tarihti, zira 18 Mart 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu itilaf devletlerinin donanmasını püskürterek, Türk askeri ve Türk halkı imkânsızı başarıp, Çanakkale Zaferi’ni şanlı tarihimize yazdığı tarihtir. ‘’

SPOR YENİÇAĞ

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ JUVENTUS'TA YILDIZ ALARMI: RÖVANŞ TEHLİKEDE

Juventus, Serie A’da Como’ya 2-0 yenilerek üç maçtır galibiyet alamadı. Kenan Yıldız sakatlık şüphesiyle oyundan çıktı. Genç oyuncunun Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

FIFA MEKSİKA'DAN DÜNYA KUPASI EV SAHİPLİĞİNİ ALABİLİR

2026 Dünya Kupası’na ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacak Meksika’da, bir kartel liderinin ölümünün ardından yaşanan şiddet olayları turnuva öncesi güvenlik endişelerini gündeme getirdi. FIFA'nın Dünya Kupası ev sahipliğini Meksika'dan alabileceği konuşuluyor.

BAŞKAN ÖZBEK’İN OSİMHEN AÇIKLAMASI: AYRILIK YOK

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor’a yenildiği maçta Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’i sakatlığı yüzünden kadroda göremedi. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcünün pazar günü kapalı salonda bireysel antrenman yaptığı duyuruldu.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

BUGÜN SOSYAL MEDYADA NELER KONUŞULDU?

Cüneyt Özdemir

Cüneyt Özdemir, Meksika’da tatildeyken ülkede çıkan şiddetli kartel–ordu çatışmaları nedeniyle otelde mahsur kaldığını sosyal medya üzerinden aktardı. Özdemir, yaşanan olayların ve güvenlik durumunun nasıl olduğunu takipçilerine canlı paylaşımlarla anlattı.

Yalova

Yalova ile ilgili paylaşımlar, Çınarcık’ın Esenköy beldesinde komşular arasında çıkan tartışmanın fiziksel kavgaya dönüşmesi ve 14 aylık bir bebeğin de darp edilmesi ile gündeme geldi. Bu olay sosyal medyada geniş tepki ve paylaşım aldı.

Meksika

Meksika konusundaki paylaşımlar, ülkede Jalisco Yeni Nesil Karteli liderinin öldürülmesinin ardından patlak veren çatışmalar ve güvenlik sorunları yüzünden arttı. Turistlerin ve özellikle gazetecilerin yaşadığı güvenlik durumuna dair haberler ve değerlendirmeler sosyal medyada trend oldu.