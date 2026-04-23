İŞİNİ BIRAKTI, BAYRAĞA KOŞTU

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 23 Nisan coşkusunun yaşandığı anlarda sessiz ama dev bir vatanseverlik örneği sergilendi. Durak Mahallesi'nde temizlik yapan Tavşanlı Belediyesi personeli, rüzgarın azizliğine uğrayıp katlanan bir Türk bayrağını fark etti. Ay-yıldızlı al bayrağın mahzun duruşuna gönlü razı gelmeyen temizlik işçisi, süpürgesini bu kez sokakları değil, bayrağı düzeltmek için kullandı.

"GÖRDÜĞÜM MANZARA KARŞISINDA DUYGULANDIM"

Olayın tanığı olan Tunahan Zeyrek, penceresinden şahit olduğu bu anlamlı anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Zeyrek, temizlik görevlisinin elindeki süpürgenin sapıyla bayrağı büyük bir özenle açtığı anları anlatırken; "Gerçekten takdire şayan bir davranıştı, hemen kayıt altına aldım" diyerek yaşadığı duygusallığı dile getirdi.

GÖREV TANIMINI AŞAN VATAN SEVGİSİ

Süpürgesiyle bayrağı yeniden dalgalanır hale getiren işçi, görevine hiçbir şey olmamış gibi sessizce geri döndü. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu görüntüler, milli değerlere sahip çıkmanın makam ve mevki tanımadığını bir kez daha kanıtladı.