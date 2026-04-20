23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA AÇIK GÖRÜŞ İZNİ VERİLDİ

Gazeteci Mahir Kılıç, 23 Nisan dolayısıyla cezaevlerinde verilen yeni açık görüş izinleri hakkında sosyal medyada paylaşım yaptı. Kılıç, 2026 yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, cezaevlerindeki çocuk hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni verileceğini paylaştı. Öte yandan ziyaretçi kabulünden yoksun olan ve hücreye koyma cezası kesinleşen, infaz sürecinde olan hükümlü ve tutuklular imkandan faydalanamayacak.

HÜKÜMLÜ SAYISINA GÖRE ZAMAN VERİLECEK

23 Nisan'da açık görüşe katılacak ziyaretçilerin yakınlık durumlarını, nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan aldıkları belgelerle ispat etmeleri gerekiyor. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayılarına göre, açık görüş gününde görüş günü ve saatleri belirleniyor.