

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nin açılışının 106. yıl dönümü, Ordu’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

İLK TÖREN ATATÜRK ANITI’NDA YAPILDI

Ordu Valiliği İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye mahallesinde bulunan Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

Burada yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Daha sonra ulu önder Atatürk ve Milli Mücadelede hayatlarını kaybedenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı’ndaki tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

ORDU VALİLİĞİ’NDE MAKAM DEVRİ YAPILDI

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, beraberinde Altınfındık İlkokulu Müdürü Cengiz Güngör, Sınıf Öğretmeni Avni Yiğit, Betül Şen ile 4. sınıf öğrencileri Erva Günay, Yiğit Dur, Seymen Ata Gündüz ve Elya Arslan ile birlikte Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Vali Muammer Erol, makam koltuğunu Altınordu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erva Günay’a teslim etti.

Vali koltuğuna oturan temsili Vali Erva Günay, “Bugün burada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken Valilik makamını temsili olarak devralmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 23 Nisan, biz çocuklara verilen değerin en güzel göstergesidir. Bu anlamlı gün Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bugün, bu makamda bulunmak bana büyük bir sorumluluk duygusu kazandırdı. Ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha anladım. Biz çocuklar olarak; maarif modelinin eylem, değer ve erdem ilkeleri doğrultusunda çalışkan, dürüst ve vatanını seven bireyler olacağımıza söz veriyoruz. Büyüklerimizin bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Dünyadaki bütün savaşların bittiği, çocukların öldürülmediği bir dünya istiyoruz. Tüm dünya çocuklarına barış, sevgi ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum” diyerek, sözlerini tamamladı.

Temsili Vali Erva Günay, kendisini ziyarete gelen misafirlerin de taleplerini dinledi ve iletilen taleplerle ilgili çalışma yapılması noktasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına talimat verdi.

KUTLAMA TÖRENİ YAPILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni, havanın yağışlı olması nedeniyle Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen kutlama programına, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç ,İdare Mahkemesi Başkanı Arman Şimşek, ODÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Timur, Baro Başkanı Av. Birsen Uçar, Vali Yardımcıları Turgay Ergin, Burak Keser, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Mehmet Kazazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, daire müdürleri, siyasi parti, meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olcay Yaşar yaptı.

“23 Nisan; sadece bir tarih değil, bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı, iradesinin üstünde hiçbir gücü tanımadığını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sarsılmaz güvenin, derin sevginin ve büyük umudun en güçlü ifadesidir” diyerek konuşmasına başlayan Olcay Yaşar, “Bu yönüyle 23 Nisan, geçmişin fedakarlıkları ile geleceğin hayalleri arasında kurulan en anlamlı köprüdür. Ve 23 Nisan, aynı zamanda dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olma özelliğiyle de milletimizin çocuklara verdiği değerin en güçlü ve en anlamlı göstergesidir.”şeklinde konuştu.

Yaşar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sevgili çocuklar, Sizler; bu aziz milletin en kıymetli hazinesi, yarınlarımızın mimarı ve umudun en parlak yüzüsünüz. Gözlerinizdeki ışık, kalplerinizdeki heyecan ve hayallerinizdeki sınırsız ufuk, bizlere daima güç vermektedir. Sizlerin iyi yetişmesi; düşünen, sorgulayan, üreten ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeniz, sadece aileleriniz için değil, milletimizin yarınları için de hayati bir öneme sahiptir. Bizler öğretmenleriniz olarak; sizlerin aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, milli ve manevi degerlerine bağlı, aynı zamanda evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmeniz için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki sizler; bilimin, sanatın, teknolojinin ve insanlığın ortak değerlerinin izinde yürüyerek ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacaksınız.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu resim, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak tarafından verildi.

Ödül töreni sonrası, Altınfındık İlkokulu öğrencisi Ayşe Efuli Memişoğlu “Atatürk Çocuk Olmuş”, Beril Kocabaş “23 Nisan”, Esila Kuzu “23 Nisan Çocuğuyum” adlı şiiri okudu. Ardından, Altınfındık İlkokulu yedi bölge halk oyunları gösterisi ile yelpazeli gösteri sunuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, tekvando ve judo gösterilerinin yer aldığı sportif gösteriler ile sona erdi.