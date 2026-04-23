3 Mart 1924'te Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde eğitimde laik, millî ve çağdaş temellerin atıldığı Tevhid-i Tedrisat Kanunu sayesinde okullarımızda yetişip dünyaya damga vuran Türk evlatlarını hatırlayalım;

- Aziz Sancar: Türk doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyolog. 2015 yılında, Tomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımına ilişkin çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Aldığı ödüller;

Nobel Kimya Ödülü, Vehbi Koç Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, ABD Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü.

İlkokul ve ortaokulu Savur'da okuyan Sancar, lise eğitimini ise Mardin Lisesi'nde tamamladı.

- Gazi Yaşargil: Beyin cerrahisi alanında mikrocerrahi tekniklerini geliştiren Gazi Yaşargil, modern nöroşirürjinin temelini attı. “Yüzyılın Beyin Cerrahı” olarak bilinen Yaşargil, beynin karmaşık yapılarında gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlarla tıpta çığır açtı. 1943 yılında Ankara Atatürk Lisesi'ndeki lise eğitimini tamamladı

-Oktay Sinanoğlu; Türk kimya mühendisi ve akademisyen. Kimya, moleküler biyofizik, biyokimya ve matematik alanlarında dersler verdi. 1975 yılında özel kanunla Oktay Sinanoğlu'na ilk ve tek ''Türkiye Cumhuriyeti Profesörü'' ünvanı verildi. Türkiye'de akademik çalışmalarıyla olduğu kadar, Türkçe ile ilgili politik görüşleriyle de tanınmaktadır.

Oktay Sinanoğlu, 1953 yılında TED Ankara Yenişehir Lisesi'nden birincilikle mezun oldu.

“Atom ve Moleküllerin Çoklu Elektron Kuramı” (1961), "Çözgeniter Kuramı"(1964), “Mikrotermodinamik” (1974) ve "Değerlik Kabuğu Etkileşim Kuramı" (1983) ile bilim tarihinde çığır açan buluşlara imza attı. Nobel'e iki kez aday gösterilen ilk Türk bilim adamı oldu.

- Halil İnalcık: "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen, Osmanlı tarihi üzerine çalışmalarıyla dünya genelinde otorite kabul edilen tarihçimiz.

1923-1930 arasında Ankara Gazi Mektebi'nde, bir yıl Sivas Muallim Mektebi'nde devam etti. Orta tahsilini 1931'de Ankara'da Gazi Muallim Mektebi'nde tamamladıktan sonra Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'nde lise tahsiline devam etti. 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Bölümünde yüksek öğrenimine başladı.

Canan Dağdeviren: Giyilebilir kalp pili, cilt kanseri teşhis cihazı gibi icatlarıyla giyilebilir teknoloji alanında dünyanın en önemli bilim insanları arasında gösterilmektedir.

İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı.

-Dilhan Eryurt: NASA'da görev yapan ilk Türk bilim insanı olup, 1969 yılında Apollo Başarı Ödülü'nü alarak Güneş'in evrimi üzerine çalışmalarıyla katkı sağladı.

İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti.

-Naşide Gözde Durmuş: Kanser hücrelerinin teşhisinde kullanılabilen, bakterilerin antibiyotik direncini hızlı tespit eden cihazlar geliştiren biyokimyager. İlk,orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı.

-Behram Kurşunoğlu: Albert Einstein'ın genel görelilik kuramının elektromanyetizma ile birleştirilmesi üzerine çalışmalar yaptı. Teorik fizikçi, "genelleştirilmiş izafiyet teorisi" üzerine çalışmalarıyla tanınır ve uluslararası bilim camiasında önemli yere sahiptir. Kuantum fiziği konusunda yaptığı araştırmalarla özellikle "Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisini" ortaya atan kişi olarak bütün dünyaca tanındı. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı.

-Nazife Güran; Klasik batı müziği alanında yapıtlar ortaya çıkarmış olan ilk kadın bestecimiz olan Nazife Güran, 1921 yılında Viyana’da dünyaya geldi. Müzik çalışmalarına annesi ile başladı. İstanbul’da tamamladığı lise eğitiminin ardından Berlin Hochscule Müzik Akademisinde kompozisyon eğitimi aldı. İlk konserini Berlin Radyosunda verdi. Diyarbakır’da yaşadığı dönem Diyarbakır Filarmoni Derneğini kurdu. Sonrasında yine Almanya’ya gitti ve öğrenciliğe geri dönerek Köln Müzik Akademisinde müzik eğitimini tamamladı. Türkiye’ye geri döndükten sonra Çemberlitaş Kız Lisesinde öğretmenliğe başlayan Güran, müzik yaşamı boyunca aralarında liedler, piyano eserleri, çocuk şarkıları ve müzikli piyeslerin de olduğu binden fazla esere imza attı.

-Mete Gazoz; Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat ve dünya şampiyonu.

İlk ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.

-Busenaz Sürmeneli; Ülkemizin boks tarihindeki ilk olimpiyat şampiyonu. Spor hayatına 10 yaşında başladı. 2013 yılında Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu. İlk uluslararası başarısını yine aynı yıl Macaristan’da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonasında ikinci olarak kazandı. Başarılarla dolu spor kariyerinin en büyük ödülünü 2020 yılında Tokyo Olimpiyatlarında 69 kiloda altın madalya kazanarak aldı. İlk ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı.

-Arda Güler; Milli futbolcumuz.

Ortaokul eğitimini Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda tamamlamıştır.2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olduktan sonra eğitimine Fenerbahçe kolejinde devam etti.

***

Bunların hepsi, Tevhid-i Tedrisat, Türk okullarında verilen eğitim ,23 Nisan’ın milli şuuru sayesinde oldu.

Bir kez daha haykırıyorum!..

Cumhuriyet ve Tevhid-i Tedrisat’a karşı faaliyetler yani Türklüğün bekasını tehdit çalışmaları, Türklüğün yükselişine belki virgül olabilir ama asla nokta koyamaz!..

Hep, beraber ATATÜRK çizgisinde nice aydınlık bayramlar yaşamamız dileklerimle…