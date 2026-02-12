Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın hedefi, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın taşıdığı anlamı öğrencilere derinlemesine hissettirmek, milli egemenlik anlayışını güçlendirmek ve gençlerin duygu ile düşüncelerini yaratıcı sanat dalları üzerinden dışa vurmalarına fırsat tanımaktır.

Yarışmaya Türkiye genelindeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri, kayıtlı oldukları okul yönetimleri aracılığıyla katılım sağlayabilecek.

İlkokul öğrencileri yalnızca resim kategorisinde, ortaokul öğrencileri ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında eser gönderebilecek. Her dalda ilk üç dereceye girenlerle mansiyon kazananlar çeşitli ödüller alacak.

Yarışma sonuçları 2-3 Nisan tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulacak.

Ödül töreni ise 23 Nisan haftası içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmanın tüm katılım koşulları ve detayları “https://tegm.meb.gov.tr” internet adresinden görüntülenebiliyor.