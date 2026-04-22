Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Erbesler ve hastane yöneticileri katıldı. Etkinlikte tedavi gören çocukların bayramı kutlanarak moral verildi ve bayram coşkusu hastane ortamına taşındı.

HASTANEDE 23 NİSAN COŞKUSU

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Çocuk Acil Servisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, hastanede tedavi gören ve muayene için başvuran çocukların bayramı kutlandı.

Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Erbesler ve hastane yöneticileri katılım sağladı.

ÇOCUKLARA MORAL ZİYARETİ

Etkinlik kapsamında hastane yönetimi, tedavi süreçleri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların bayram sevincine ortak olan yöneticiler ve sağlık çalışanları, minik hastalara moral verdi.

Sağlık personelinin de aktif olarak yer aldığı programda, hastane koridorlarında 23 Nisan’ın coşkusu ve neşesi hissedildi.

BAYRAM RUHU HASTANEYE TAŞINDI

Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde çocuklar hem moral buldu hem de bayram sevincini hastane ortamında yaşama imkânı elde etti. Aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği bu etkinlikle, tedavi sürecindeki çocuklara moral desteği sağladı. Hastane yönetimi, benzer sosyal ve motivasyonel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.