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Kaynak: İHA

Yalova’da yaşayan avukat G.G., kusursuz olduğunu düşünerek 2 milyon 385 bin TL’ye satın aldığı sıfır kilometre Hyundai Tucson’u teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü. Ancak yapılan incelemede ön kaputta sök-tak işlemi ve diğer bölgelere göre belirgin şekilde daha yüksek boya kalınlığı tespit edilince büyük şaşkınlık yaşadı.

8 Temmuz’da satın aldığı aracı tedbir amacıyla ekspertize götürdüğünü belirten G.G., sonuçların ardından soluğu aracın satıldığı Bursa’daki bayide aldı. Avukat, ayıplı olduğunu düşündüğü aracın yenisiyle değiştirilmesini istedi ancak talebinin kabul edilmediğini öne sürdü.

KUSURSUZ ARAÇ İSTEDİ, EKSPERTİZ SONUCU ŞOKE ETTİ

G.G., araç satın almadan önce başka bir bayide bulunan Hyundai Tucson modelini, arka çamurluğunda fabrika kaynaklı boya bulunduğunun kendisine söylenmesi üzerine almaktan vazgeçtiğini anlattı.

Kusursuz bir araç istediğini özellikle belirterek başka bir bayiye başvurduğunu söyleyen G., kendisine aracın kusursuz olduğunun ifade edildiğini belirtti.

İkiz bebekleri bulunduğunu ve araç satın alma sürecinde zaman açısından zorlandığını aktaran G., otomobili teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüğünü söyledi.

Ekspertiz raporunda ön kaputta hem sök-tak işlemi hem de diğer bölgelere göre çok daha yüksek boya ölçümü çıktığını belirten G., “Ben zaten sıfır araç alıyorum, kusursuz olsun istiyorum diyerek başka bayideki aracı almamıştım. Özellikle kusursuz araç istediğimi söyledim. Bana ellerinde kusursuz araç olduğunu söylediler. Aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüm. Sonuç karşısında şok oldum” dedi.

2 MİLYON 385 BİN TL ÖDEDİ, ARACIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ

Ekspertiz raporunun ardından aracı Bursa’daki bayiye geri götürdüğünü ve değişim talebinde bulunduğunu belirten G., ilk etapta kendisine “Biz de bilmiyorduk” şeklinde yanıt verildiğini öne sürdü.

G., tüketici olarak kanunun kendisine tanıdığı seçimlik haklarını kullanmak istediğini belirterek, kusurlu olduğunu düşündüğü aracın misliyle, yani kusursuz yeni bir araçla değiştirilmesini talep ettiğini söyledi.

Avukat G.G., aracı 2 milyon 385 bin TL’ye satın aldığını, başka bayide fabrika boyası bulunduğu belirtilen aynı model aracın ise 2 milyon 320 bin TL’ye teklif edildiğini aktardı. Kusursuz araç almak istediği için daha yüksek bedel ödemeyi tercih ettiğini belirtti.

“ARACI SATARKEN BU KUSURU ANLATMAK İSTEMİYORUM”

Aracın bu haliyle ileride değer kaybına uğramasından endişe ettiğini dile getiren G., yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Ben bu aracı seneye satmaya kalktığımda karşımdaki kişiye ön kaputtaki sök-tak işlemini anlatmak zorunda kalmak istemiyorum. Sıfır araç almamın sebebi zaten uzun süre herhangi bir kusur ve değer kaybı düşünmeden kullanabilmekti.”

G., sıfır otomobil satın alırken kusursuz bir araç beklediğini ve yaşanan durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

40 GÜNDÜR MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Aracı aldıktan sonra ailesiyle tatile çıkmayı planladığını ancak yaşanan süreç nedeniyle planlarının iptal olduğunu belirten G., yaklaşık 40 gündür mağduriyetinin giderilmesini beklediğini söyledi.

İkiz kızlarıyla tatile çıkmayı hayal ettiğini anlatan G., şu anda aracı emanet olarak kullandığını belirtti. Araç kamerası ve koltuk kılıfları aldıklarını ancak yaşanan süreç nedeniyle bunları dahi takamadıklarını ifade eden G., aracın üzerindeki jelatinleri de sökmediğini söyledi.

“Çünkü bu aracı bu şekilde kabul etmiyorum” diyen G., talebinin kusurlu olduğunu düşündüğü aracın yenisiyle değiştirilmesi olduğunu vurguladı.

İKİ EKSPERTİZ VE BİLİRKİŞİ RAPORU BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

G., aracın ayıplı olduğuna ilişkin iki ayrı ekspertiz raporu ve bilirkişi raporu bulunduğunu belirtti. Taraflar arasında arabuluculuk sürecinin de gerçekleştirildiğini ancak anlaşma sağlanamadığını dile getirdi.

Talebinin açık olduğunu belirten G., “Kusurlu olduğunu düşündüğüm bu aracın misliyle, yani kusursuz yeni bir araçla değiştirilmesini istiyorum. Büyük şirketlerden sorumluluk almalarını ve tüketicinin mağduriyetini gidermelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sürecin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten G., vatandaşların araç almak için ciddi miktarlarda para ödediğini ve sıfır otomobil satın alırken dahi kusur endişesi yaşamak istemediğini söyledi.

G., yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ticaret Bakanlığı ve ilgili yetkililerden gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediğini ifade etti.