YENİÇAĞ - 23 Haziran 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ

CHP'DE KURULTAY TAKVİMİ EYLÜLDE BAŞLAYACAK: İKİ İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI

Butlan krizinin yaşandığı CHP'de parti sözcüsü Müslim Sarı olağan kurultay sürecinin eylülde başlayacağını duyurdu. Öte yandan Kayseri ve Antalya İl Başkanları da görevden alındı.

CHP'de olağan kurultay süreci Eylül'de başlıyorCHP'de olağan kurultay süreci Eylül'de başlıyorGündem

12. YARGI PAKETİ'NDE IBAN MAĞDURLARI, İNFAZ VE AVUKATLIK KANUNU YER ALMADI

AK Parti'nin Meclis'e getirdiği 12. yargı Paketi, tartışmaları beraberinde getirdi. Teklifte IBAN mağdurları, İnfaz ve Avukatlık Kanunu'na ilişkin düzenlemeler yer almadı.

12. Yargı Paketi'nde IBAN mağdurları, İnfaz ve Avukatlık Kanunu yer almadı12. Yargı Paketi'nde IBAN mağdurları, İnfaz ve Avukatlık Kanunu yer almadıGündem

MANSUR YAVAŞ'TAN İSMAİL SAYMAZ'A 'YENİ PARTİ' AÇIKLAMASI: ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “yeni parti” iddialarına sert yanıt verdi. Siyasi tartışmalara kapıyı kapatan Yavaş, “Ortada fol yok yumurta yok” dedi ve tüm odağının Ankara olduğunu vurgulayarak “. Bunlara ayıracak vaktimiz yok, hiç ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a 'yeni parti' açıklaması: Ortada fol yok yumurta yokMansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a 'yeni parti' açıklaması: Ortada fol yok yumurta yokGündem

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KARARINI AÇIKLADI

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ekonomi konusunda Erdoğan'ı sert eleştiren Özel, butlan sebebiyle oluşan durumda parti içerisinde mücadele vereceklerini ve her yolu deneyeceklerini açıkladı.

Özgür Özel yeni parti kararını açıkladıÖzgür Özel yeni parti kararını açıkladıGündem

BAHÇELİ'DEN AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN AKIN GÜRLEK RAPORUNA SERT TEPKİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli AP’nin Türkiye raporuna sert tepki gösterdi.

Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun Akın Gürlek raporuna sert tepkiBahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun Akın Gürlek raporuna sert tepkiGündem

DEM PARTİ, SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA AĞIR CEZALAR VERİLMESİNİ İSTEYEN MECLİS RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

DEM Parti, çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Meclis komisyonu raporuna şerh düştü.

DEM Parti, suça sürüklenen çocuklara ağır cezalar verilmesini isteyen meclis raporuna itiraz ettiDEM Parti, suça sürüklenen çocuklara ağır cezalar verilmesini isteyen meclis raporuna itiraz ettiGündem

ÖNDER SAV: KILIÇDAROĞLU'NU İZLEDİKTEN SONRA UMUTSUZLUĞA KAPILDIM

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, YENİÇAĞ'a konuştu. Sav, CHP'nin gelenekleri hukukla yönetilen köklü bir parti olduğunu vurgulayarak, "Ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi buyruklarla idare edilemez" dedi.

Önder Sav: Kılıçdaroğlu'nu izledikten sonra umutsuzluğa kapıldımÖnder Sav: Kılıçdaroğlu'nu izledikten sonra umutsuzluğa kapıldımGündem
YENİÇAĞ

MİLLİ AİLESİ VE KARAHANLILAR... / ARSLAN BULUT

Bugün söz okurun... Ziya Gökalp’ın ilk eseri “Şaki İbrahim Paşa Destanı”ndan bahsettiğim yazımla ilgili olarak Milli ailesinden Zafer Milli’nin gönderdiği açıklama şöyle:

Milli ailesi ve Karahanlılar...Milli ailesi ve Karahanlılar...Gündem

<dİv class="MCENONEDİTABLE WHN"> </dİv>

YENİÇAĞ

TRUMP’TAN FLAŞ AÇIKLAMA: “SONSUZA DEK RAZI OLDULAR”

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına yönelik en üst düzey denetimleri kalıcı olarak kabul ettiğini, aksi halde müzakerelerin biteceğini belirtti. Trump, taviz karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının kaldırılmasına izin verdiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü açıkladı.

Trump’tan flaş açıklama: “Sonsuza dek razı oldular”Trump’tan flaş açıklama: “Sonsuza dek razı oldular”Gündem

PUTİN'İN "KİŞİSEL DÜŞMANI" OLARAK ANILAN GAZETECİ ÖLÜ BULUNDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Grigory Nekhoroshev, Letonya'nın başkenti Riga'daki evinde ölü bulundu. Ölüm nedenine ilişkin zehirli mantar iddiası gündeme geldi.

Putin'in "kişisel düşmanı" olarak anılan gazeteci ölü bulunduPutin'in "kişisel düşmanı" olarak anılan gazeteci ölü bulunduGündem

RUSYA’DAN NATO VE AB’YE SALVOLAR: "RUSYA HİÇBİR ZAMAN TEHDİT OLMADI"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, NATO’nun yapay bir düşman yaratma arayışında olduğunu belirterek, "Rusya, hiçbir zaman NATO ve AB ülkelerini tehdit etmedi; Moskova'yı düşman ilan eden ittifakın kendisidir" dedi.

Rusya’dan NATO ve AB’ye salvolar: "Rusya hiçbir zaman tehdit olmadı"Rusya’dan NATO ve AB’ye salvolar: "Rusya hiçbir zaman tehdit olmadı"Dünya

KOMŞUDA SU KRİZİ DERİNLEŞİYOR: ŞEBEKELERDE KAYIP YÜZDE 60'A ULAŞTI

Kuraklık, artan turizm faaliyetleri ve yetersiz altyapı nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığı Yunanistan'da en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, sorunun geçici değil kalıcı hale geldiği uyarısında bulundu.

Komşuda su krizi derinleşiyor: Şebekelerde kayıp yüzde 60'a ulaştıKomşuda su krizi derinleşiyor: Şebekelerde kayıp yüzde 60'a ulaştıDünya
YENİÇAĞ

İNAN MUTLU'DAN AKARYAKIT KAYYUMLARINA TEPKİ: AKIN GÜRLEK ELİYLE SERMAYE YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Ekonomist İnan Mutlu, 6 akaryakıt şirketine el koyulmasına ve 10 şirketine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Mutlu, "Adalet Bakanı eliyle sermaye yeniden yapılandırılıyor" dedi.

İnan Mutlu'dan akaryakıt kayyumlarına tepki: Akın Gürlek eliyle sermaye yeniden yapılandırılıyorİnan Mutlu'dan akaryakıt kayyumlarına tepki: Akın Gürlek eliyle sermaye yeniden yapılandırılıyorGündem

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? EKONOMİST MAHFİ EĞİLMEZ AÇIKLADI

Ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı son köşe yazısında, ABD-İran gerilimiyle birlikte küresel piyasalarda yaşanan şok altın çöküşünün perde arkasındaki gizli mekanizmaları tek tek açıkladı. Son krizde altın ve gümüş fiyatları neden düşüyor? Bankaların büyük oyunu ne? İşte detaylar...

Altın ve gümüş fiyatları neden düşüyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladıAltın ve gümüş fiyatları neden düşüyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladıEkonomi

İDRİS ŞAHİN: BU TABLO, İKTİDARIN BU HALKA REVA GÖRDÜĞÜ SEFALETİN TA KENDİSİDİR

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, YENİÇAĞ'a konuşan bir kasabın açıklamalarının yer aldığı haberi paylaşarak "Bu tablo, iktidarın bu halka reva gördüğü sefaletin ta kendisidir" dedi.

İdris Şahin: Bu tablo, iktidarın bu halka reva gördüğü sefaletin ta kendisidirİdris Şahin: Bu tablo, iktidarın bu halka reva gördüğü sefaletin ta kendisidirGündem

TÜRKİYE'NİN GİZLİ DEVLERİ LİSTELENDİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE İHRACATI KİM SIRTLADI?

İSO 500 araştırmasına göre, Türk savunma ve havacılık şirketleri ihracat performanslarıyla Türkiye sanayisindeki yerini sağlamlaştırdı. Verileri açıklanan 11 savunma şirketi toplamda 6,7 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ARCA Savunma sektörün ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye'nin gizli devleri listelendi: Savunma sanayisinde ihracatı kim sırtladı?Türkiye'nin gizli devleri listelendi: Savunma sanayisinde ihracatı kim sırtladı?Ekonomi

KREDİ KARTINDA HESAP KESİM TARİHİNDEN ÖNCE HARCAMA YAPARSANIZ YANDINIZ

Kredi kartı kullanırken 'hesap kesim tarihi' detayına dikkat etmeyenler büyük bir nakit tuzağına düşüyor. Kesim tarihinden hemen önce yapılan harcamalar, 45 günlük faizsiz vade avantajını bir anda 10 güne indiriyor.

Kredi kartında hesap kesim tarihinden önce harcama yaparsanız yandınızKredi kartında hesap kesim tarihinden önce harcama yaparsanız yandınızEkonomi
YENİÇAĞ

ARJANTİN’DEN MESSİ’YE DEV JEST: 26 METRELİK MESSİ HEYKELİ REKOR KIRDI

Arjantin, futbolun efsane ismi Lionel Messi’ye duyduğu hayranlığı sıra dışı bir eserle taçlandırdı.

Arjantin’den Messi’ye dev jest: 26 metrelik Messi heykeli rekor kırdıArjantin’den Messi’ye dev jest: 26 metrelik Messi heykeli rekor kırdıSpor

YUVASINA DÖNDÜ: EDİN VİSCA YENİDEN BAŞAKŞEHİR'DE

Trabzonspor'dan ayrılan Edin Visca, uzun yıllar formasını giydiği Başakşehir'e geri döndü. Tecrübeli futbolcu, turuncu-lacivertli ekiple yeniden buluştu.

Yuvasına döndü: Edin Visca yeniden Başakşehir'deYuvasına döndü: Edin Visca yeniden Başakşehir'deSpor
YENİÇAĞ
19 Haziran 2026 Türkiye gündeminde ne oldu?19 Haziran 2026 Türkiye gündeminde ne oldu?Gündem
18 Haziran 2026 Türkiye gündeminde ne oldu?18 Haziran 2026 Türkiye gündeminde ne oldu?Gündem